Il tecnico originario di Casalmaggiore prende il posto del dimissionario Salvatore Campilongo. Presentato in conferenza stampa, non c’è tempo per i convenevoli. Orlandi dovrà dimostrare di essere l’uomo giusto già domenica, al Luigi Razza contro la Palmese.

La Vibonese riparte da Nevio Orlandi. Presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa il nuovo allenatore rossoblù che prende il posto dell’ormai dimissionario Salvatore Campilongo.

Nevio Orlandi e la sua carriera

Un volto già noto in Calabria. Diverse le stagioni nella citta in riva allo stretto sulla panchina della Reggina, altrettante le categorie. Su tutte quella dal 1998 al 2001 come vice di Elio Gustinetti prima e Bruno Bolchi dopo con la storica promozione in Serie A.

Un uomo dal curriculum ricco. Sarà forse per questo che la società guidata da Pippo Caffo insieme al direttore generale Danilo Beccaria, ha scelto il tecnico lombardo classe 54.

Grande responsabilità per Orlandi

Certo una responsabilità non indifferente. Orlandi avrà il compito di riportare la Vibonese in Serie C. Non c’è tempo infatti per i convenevoli.

Per il mister dagli occhi di ghiaccio sarà un battesimo di fuoco. Si parte domenica al Luigi Razza contro la Palmese, dunque un derby contro un avversario in piena crisi e a caccia di risultati e tra le mura amiche davanti ai propri sostenitori.