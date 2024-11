I rossoblu recuperano lo svantaggio e firmano il successo nel finale. Palmese ed Isola affondano in Sicilia

Sotto di un gol e con un tempo già andato. La solita Vibonese regala metà partita agli avversari ma alla fine esulta. Ed i tre punti conquistati contro la Sancataldese sono di quelli pesanti. Per la classifica e per il morale. Decide il tocco di Vacca sull’assist al bacio di Allegretti dopo una gara di grande sofferenza. Soprattutto nella prima frazione. Con i rossoblu sempre proiettati in avanti ma sotto clamorosamente sotto nel punteggio per il gol di Ficarotta al 44’. Una rete recuperata dai rossoblu ad inizio ripresa con l’autogol di Zappala’. Sul pari la Vibonese crede nella “remuntada” perfezionata all’89’ da Vacca.





In zona salvezza importantissimo successo del Roccella sul Paceco mentre perde la Palmese colpita e affondata in casa dell’Igea Virtus dal gol di Dall’Oglio. Nulla da fare per l’Isola Capo Rizzuto asfaltata dal Messina. Pari a reti bianche tra Palazzolo e Cittanovese.