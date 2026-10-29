Il successo esterno di Ragusa nella nona giornata del girone I di Serie D non solo restituisce alla Vibonese i tre punti dopo due pareggi consecutivi, ma allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi, proiettando i ragazzi di mister Sasà Marra al terzo posto in classifica.

Un momento estremamente positivo al centro dell'ultima puntata di "Pianeta Rossoblù", il format di approfondimento sportivo di LaC TV condotto da Vincenzo Primerano e in onda ogni martedì su LaC On Air (canale 17 del digitale terrestre). Ospiti in studio i due portieri del club, Daniel Musardo e il titolare Luca De Simone.

L'analisi del momento e la vittoria di Ragusa

È stato proprio De Simone a tracciare il bilancio del blitz in terra siciliana e del cammino intrapreso finora: «Tutte le partite sono difficili e ogni avversario può metterti in difficoltà. Prima di Ragusa venivamo dal pari interno contro il Gela, dove non avevamo disputato una brutta gara: siamo stati sfortunati, soprattutto nel primo tempo, a non concretizzare le numerose occasioni create. Siamo comunque consapevoli di poter dire la nostra in questo campionato perché siamo un grande gruppo. Contro il Ragusa siamo entrati in campo con l'unico obiettivo di fornire un'ottima prestazione e dare una risposta immediata dopo due pareggi».

Una difesa blindata: 4 clean sheet su 9 gare

L'avvio di stagione evidenzia numeri di primo livello per il pacchetto arretrato: 4 clean sheet complessivi e soli 8 gol subiti finora, dato che vale alla Vibonese il terzo posto tra le migliori difese del girone. Una statistica ancora più rilevante se si considera che la metà dei gol incassati è arrivata nel singolo blackout sul campo dell'Igea Virtus: «Sono dati importanti – ha sottolineato il numero uno rossoblù – che nascono dalla compattezza di una squadra guidata da una difesa solida e d'esperienza, che vanta elementi del calibro di Bertolo».

Pragmatismo ed efficacia tra i pali

Protagonista di diversi interventi decisivi da inizio stagione — tra cui la gran parata nel derby calabrese contro il Praiatortora sul diagonale angolato di Franchi —, De Simone preferisce mantenere il focus sulla sostanza piuttosto che sullo spettacolarismo: «Ogni parata ha un peso diverso, ma il gesto tecnico fine a sé stesso non conta: conta quanto sia funzionale alla squadra. Se un intervento contribuisce al conseguimento dei tre punti, allora per me diventa automaticamente la parata più importante».

Testa al Milazzo: il richiamo alla concentrazione

Archiviata la trasferta di Ragusa, lo sguardo è già rivolto al prossimo turno casalingo al "Luigi Razza", dove la Vibonese ospiterà il Milazzo. Un impegno da prendere con le pinze, come ribadito in chiusura dal portiere: «Sarà una sfida insidiosa. Quando affrontano la Vibonese, tutte le squadre scendono in campo con il coltello fra i denti proprio perché occupiamo le posizioni di vertice».