Un rinnovo e un nuovo arrivo per la compagine vigorina, sempre attenta sul mercato. Ancora un Under invece per la squadra del nuovo tecnico Tony Lio

Manca circa un mese e mezzo all'inizio dei campionati, ma circa venti giorni ai primi raduni e alla preparazioni estiva. Nel frattempo il calciomercato estivo la fa da padrone anche tra le quattro calabresi impegnate nel prossimo campionato di Serie D (girone I). Il focus, inevitabilmente, va a quello che sarà l'attesissimo derby tutto lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia e che è già acceso fin da ora. Le due compagini, intanto, alimentano le attese operando sul mercato come una sorta di antipasto di quella che sarà la doppia sfida in campionato, e chissà se anche per le stesse zone di classifica.

I movimenti della Vigor Lamezia

Ciò che conta però è che entrambe sono alquanto attive sul mercato e anche nelle ultime ore sono arrivati diversi annunci da ambo le parti. Un rinnovo e un nuovo arrivo innanzitutto per la Vigor Lamezia che, innanzitutto, si tiene stretta Nico Spanò. L'attaccante classe 1993, infatti, vestirà di biancoverde per la terza stagione consecutiva. Classe ed estro per il fantasista che si è subito ritagliato il suo spazio all'ombra del d'Ippolito tra giocate, gol e umiltà. E proprio per queste caratteristiche la società vigorina, insieme al nuovo tecnico Foglia Manzillo, ha deciso di trattenerlo. Il nuovo arrivo porta invece il nome di Placido Marcellino, mediano classe 2002, dotato di grande tecnica e visione di gioco. Cresciuto tra i campi del massimo campionato dilettantistico, ha già collezionato esperienze importanti con le maglie di Biancavilla, Lavello e Sant'Agata. Adesso è pronto per la nuova avventura vigorina.

Sambiase, focus sugli Under

Come detto, non rimane a guardare il Sambiase del nuovo tecnico Tony Lio che, giorno dopo giorno, sta dando un'ossatura sempre più solida a quella che sarà la rosa 2025/26. Altro Under in arrivo dopo Caruso dunque, dal momento che è cosa fatta per la promozione in prima squadra di Davide Andronache. Arrivato dal Cosenza lo scorso novembre, nella stagione appena conclusasi il terzino sinistro classe 2007 si è messo in luce con l’Under 19 Nazionale di mister Cuda, mettendo anche a segno due reti e dimostrando costante crescita tecnica e caratteriale. Le ottime prestazioni con la Juniores, gli sono valse l’esordio in prima squadra nell’ultima giornata di campionato, in casa del Paternò. In giallorosso ritrova il già menzionato Davide Caruso, con cui ha vinto la Juniores Cup con la rappresentativa del girone I.