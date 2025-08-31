Il Sambiase si aggiudica il derby contro la Vigor Lamezia e accede ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, grazie al gol di Gino Costanzo che al 16’ della ripresa decide la sfida. Partita combattuta, con circa 3.000 spettatori sugli spalti del “D’Ippolito” a fare da cornice al match.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo un periodo iniziale di studio, durato circa dieci minuti. Le occasioni più importanti arrivano al 10’, con il tiro di Sueva su lancio di Palermo che sfiora la rete, e al 15’, quando Haberkon calcia dall’area piccola, ma viene fermato da un pronto intervento di Iannì. La fase finale del primo tempo vede il Sambiase contenere le iniziative della Vigor Lamezia, con una conclusione di Costanzo al 39’ respinta dal portiere biancoverde e un colpo di testa di Haberkon al 46’ deviato in angolo.

La ripresa si sblocca al 16’, quando Costanzo calcia da fuori area e insacca, dando il vantaggio al Sambiase. Nei minuti precedenti, il portiere Iannì aveva salvato la propria porta con un intervento su Sueva, mentre la squadra di Tony Lio aveva sfiorato il raddoppio al 6’ con un colpo di testa di Calabrò su traversone di Strumbo.

Nel finale, un intervento decisivo di Giuliani che blocca una conclusione di Mascari e evita il pareggio della Vigor Lamezia, permettendo al Sambiase di portare a casa la vittoria e il passaggio del turno.