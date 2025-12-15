Vittoria pesantissima quella della Vigor Lamezia che torna a sorridere dopo quattro sconfitte consecutive. In occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) i biancoverdi si aggiudicano infatti il delicato scontro diretto per la salvezza contro la Sancataldese ed escono dalla zona play out. Un 2-1 in rimonta per la formazione di mister Renato Mancini con le reti firmate da Marigosu e Ordonez.

Parla Mancini

Nella conferenza stampa post partita, ecco le parole dello stesso tecnico Renato Mancini: «Grande vittoria, anche perché di fronte ci sono anche gli avversari e, di fatti, nel nostro momento migliore abbiamo preso gol. In seguito siamo stati bravi ad avere la reazione e riuscire a segnare subito, perché non dimentichiamo che partite facili non ce ne sono. La Sancataldese è una squadra costruita in fretta e furia, ma ha dimostrato qualità e secondo me quest'anno non faticherà nel salvarsi».

E ancora: «Noi forse paghiamo una struttura fisica minore rispetto a molte altre squadre come la Sancataldese, ma siamo stati bravi nei contrasti e nelle seconde palle e con i ragazzi che hanno dato tutto perché era fondamentale vincere, dunque hanno saputo soffrire e poi l'hanno portata a casa». Per la compagine vigorina, adesso, l'ultimo impegno del girone di andata, e del 2025, in casa dell'Igea Virtus.