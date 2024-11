Per la Vibonese è un coltello tra manico e lama. Gli incroci con le cugine potrebbero favorire o al tempo stesso punire i rossoblu che comunque dovranno inevitabilmente affidarsi alle 4 cugine per la lotta contro Troina e Nocerina

Metti tre squadre a caccia di un sogno. Una poltrona per tre pretendenti. Tanto entusiasmo, un pizzico di rivalità e ne viene fuori la lotta promozione che sta infiammando il campionato di Serie D. Troina, Vibonese e Nocerina. Una neopromossa, una retrocessa ed una società che ha tanta voglia di rinascere dopo anni bui. Ognuno con le proprie motivazioni, le tre regine del girone I stanno dando vita ad un campionato che resterà storico, qualunque sia la fine.

Questione di “famiglia”

Un campionato che ha regalato vittorie esaltanti e sconfitte brucianti. E che potrebbe regalare alla Vibonese un alleato in più. Anzi quattro: Cittanovese, Isola Capo Rizzuto, Palmese e Roccella. Ovvero le altre formazioni di calabria del massimo torneo dilettanti.

Nessuno sconto

Ad otto partite dal gong le sfide contro le squadre di casa nostra potrebbero risultare decisive. Intanto per la Vibonese stessa che dovrà affrontarne 3 su 4. Si parte da Roccella domenica prossima per poi passare alla trasferta di Palmi dell’8 aprile e la gara interna del 29 aprile contro l’Isola Capo Rizzuto quando nel massimo torneo dilettanti andrà in scena la penultima gara di campionato.

Calabresi determinanti

Ma non è tutto. Le cugine della Vibonese potrebbero essere determinanti anche contro Troina e Nocerina. Il 29 marzo la Palmese sfiderà la capolista che la settimana successiva dovrà vedersela contro l’Isola Capo Rizzuto. Il 15 aprile, invece, toccherà alla Cittanovese provare a mettere il bastone fra le ruote alla Nocerina che il 29 aprile sarà ospite del Roccella.

Dal manico alla lama

Insomma una serie di incastri che potrebbero avvantaggiare il club di Pippo Caffo e Danilo Beccaria mai come adesso aggrappato al destino. Proprio e di “famiglia”. Senza dimenticare che le sfide dirette saranno comunque dei derby per la Vibonese ed il coltello, dalla parte del manico, potrebbe capovolgersi dalla parte della lama.