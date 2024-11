Quanto di buono fatto finora dovrà essere confermato già nel prossimo turno, Palmese e Rende su tutti, dimostrando quindi di meritare quelle posizioni. (In basso, prossimo turno)

Per la Palmese ci sarà la prova del nove. I neroverdi andranno alla corte della Sicula Leonzio, capolista, con 58 punti, ormai lanciata nei professionisti.

La Palmese dovrà blindare il quinto posto per potersi giocare al meglio gli spareggi promozione.

Scontro diretto. Davanti, ad un sola lunghezza, proprio il Rende che sempre in trasferta affronterà un’altra diretta concorrente alla corsa play off, lontana solo quattro punti. La Turris che sulle nove sconfitte stagionali, nove le ha rimediate proprio tra le mura amiche.

Bagarre in bassa classifica. Ma la vera battaglia per le calabresi è tutta in basso alla classifica.

Scontro diretto per il Castrovillari. A domicilio arriva la Sarnese, che vanta sui calabresi proprio due punti di vantaggio.

Entrambe in piena zona play out quindi scenderanno in campo per l’intera posta in palio.

Il Roccella si giocherà il tutto per tutto contro il Gela, formazione che viaggia in alta classifica. Per gli ionici invece sarà l’ultima occasione per abbandonare la zona rossa.

Il Sersale, nell’attesa del recupero contro la Sicula Leonzio, giocherà contro il Gragnano. E saranno quasi certamente le ultime partite nel massimo torneo dilettanti.

28ª Giornata - Partite del 26/03/17

Castrovillari - Sarnese

Due Torri - Gladiator

Frattese - Cavese

Gela - Roccella

Gragnano - Sersale

Pomigliano - Igea Virtus

Sancataldese - Aversa Normanna

Sicula Leonzio - Palmese

Turris - Rende