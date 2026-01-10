Il confronto al “Benito Stirpe” vede opposte due squadre in forma: la capolista ciociara, che ha ripreso il 2026 dalla posizione di vertice della classifica dopo la pausa invernale, e le Aquile competitive e ben piazzate tra le posizioni alte, pronte a mettersi alla prova contro la prima della classe
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Frosinone–Catanzaro è uno degli incontri più attesi della 19ª giornata di Serie B e chiude il girone d’andata del campionato cadetto. Il confronto al “Benito Stirpe” vede opposte due squadre in forma: il Frosinone capolista, che ha ripreso il 2026 dalla posizione di vertice della classifica dopo la pausa invernale, e un Catanzaro competitivo e ben piazzato tra le posizioni di vertice, pronto a mettersi alla prova contro la prima della classe.
Per i giallorossi di Alberto Aquilani il match rappresenta un banco di prova importante: affrontano una squadra che ha raccolto tanti punti finora e che in casa è sempre dura da battere, mentre il Frosinone vuole confermare il proprio trend positivo davanti al proprio pubblico.
14:24
Minuto 18': occasione Frosinone
Batti e ribatti nell'area del Catanzaro, poi la sfera arriva a Bracaglia che conclude ma impatta sul difensore giallorosso Antonini e l'azione sfuma.
14:16
Minuto 12': Occasione Catanzaro
Azine bellissima nei pressi del limite dell'area dove Iemmello e Pittarello combinano, l'8 giallorosso con un colpo di tacco conclude l'uno-due con il capitano che entra in area e colpisce rasoterra, ma la sfera finisce larga.
14:11
Minuto 6': occasione Frosinone
Kvernadze conclude dal limite dopo un pasticcio difensivo della formazione calabrese dove Petriccione, praticamente, serve l'attaccante gialloblù. La botta è forte ma alta e il risultato resta invariato.
14:07
Minuto 3': occasione Catanzaro
Il Catanzaro parte bene e Pittarello si trova a concludere dal limite dell'area dopo un'azione gestita bene dai giallorossi. Ma il tiro è centrale e Palmisani blocca facilmente.
14:05
Frosinone-Catanzaro: squadre in campo
Squadre in campo al Benito stirpe, inizia il primo tempo. La prima palla giocata dal Catanzaro.
13:42
Frosinone-Catanzaro, le formazioni ufficiali
Sono state appena diramate le formazioni ufficiali per la sfida delle ore 15:00 tra Frosinone e Catanzaro valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
In casa Frosinone mister Alvini conferma il 4-3-3 con alcune novità rispetto all’ultimo turno: rientra Anthony Oyono sulla destra e in mediana riprende il posto da titolare Cichella.
Frosinone (4-3-3):
Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia; Caló, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
Allenatore: Alvini.
Il Catanzaro di Alberto Aquilani si presenta con un 3-5-2 quasi speculare alla vittoria ottenuta contro il Cesena, ma con l’inserimento di Frosinini sulla corsia di centrocampo al posto di D’Alessandro
Catanzaro (3-5-2):
Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Cissè, Petriccione, Frosinini; Pittarello, Iemmello.
Allenatore: Aquilani.