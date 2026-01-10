Il confronto al “Benito Stirpe” vede opposte due squadre in forma: la capolista ciociara, che ha ripreso il 2026 dalla posizione di vertice della classifica dopo la pausa invernale, e le Aquile competitive e ben piazzate tra le posizioni alte, pronte a mettersi alla prova contro la prima della classe

Frosinone–Catanzaro è uno degli incontri più attesi della 19ª giornata di Serie B e chiude il girone d’andata del campionato cadetto. Il confronto al “Benito Stirpe” vede opposte due squadre in forma: il Frosinone capolista, che ha ripreso il 2026 dalla posizione di vertice della classifica dopo la pausa invernale, e un Catanzaro competitivo e ben piazzato tra le posizioni di vertice, pronto a mettersi alla prova contro la prima della classe.

Per i giallorossi di Alberto Aquilani il match rappresenta un banco di prova importante: affrontano una squadra che ha raccolto tanti punti finora e che in casa è sempre dura da battere, mentre il Frosinone vuole confermare il proprio trend positivo davanti al proprio pubblico.