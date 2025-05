Attesi i migliori ciclisti della regione per la quarta edizione della cronoscalata organizzata dall’ASD AbraCalabria. Sport e promozione del territorio al centro dell’iniziativa: appuntamento per domenica 18 maggio

Tutto pronto per la quarta edizione della Cronoscalata Parenti–Bocca di Piazza, in programma domenica 18 maggio. L’evento, ormai appuntamento fisso nel calendario del ciclismo calabrese, sarà valido come prova unica del Campionato Regionale Cronoscalata FCI Calabria, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Organizzata dall’ASD AbraCalabria, la manifestazione richiama ogni anno decine di atleti da tutta la regione, pronti a sfidarsi su un tracciato che unisce difficoltà tecnica e spettacolarità paesaggistica. Per l’edizione 2025, il percorso è stato rinnovato: partenza nel centro abitato di Parenti, attraversamento delle contrade locali e arrivo a Bocca di Piazza, in un contesto naturale che esalta le bellezze della valle del Savuto.

Numerosi i ciclisti già iscritti, attirati dall’importanza della gara e dal fascino di un territorio che continua a investire nello sport come veicolo di promozione.

«Non è solo una competizione, ma un’occasione per valorizzare la nostra terra – spiegano gli organizzatori –. Abbiamo voluto rendere il tracciato più impegnativo per offrire una sfida all’altezza dei migliori atleti, ma anche più scenografico per promuovere le bellezze naturali della zona».

Per consentire il regolare svolgimento della gara in sicurezza, la circolazione stradale sarà sospesa dalle 8.00 alle 12.00 lungo il tratto compreso tra Parenti e Bocca di Piazza. Al termine della manifestazione, si terrà la cerimonia di premiazione nel centro di Bocca di Piazza, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della FCI.