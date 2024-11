Continuano i colpi di scena in casa Gioiese. Con l'avvento del nuovo anno la società ha comunicato «l'avvenuta interruzione del rapporto con mister Alessandro Caridi, il quale non ricoprirà più l’incarico di allenatore della prima squadra. Nei prossimi giorni, verrà reso noto il nome del nuovo tecnico».

L'allenatore aveva iniziato la stagione inanellando buone prestazioni, ma pochi risultati positivi con un organico allestito di sana pianta da agosto in poi e mai completato del tutto. Dopo l'esonero in autunno era subentrato Franco Viola, il quale si era trovato con le stesse difficoltà, alla guida di una rosa discreta, ma a cui mancavano principalmente dei terminali offensivi per conquistare i tre punti. Con la successiva uscita di scena di Viola, mister Caridi era rientrato a dicembre, ma la situazione non è cambiata, anzi peggiorata, perché il club, a causa della crisi economica, ha dovuto svincolare i calciatori di maggior rilievo, i quali si sono accasati altrove. Caridi, quindi, al suo rientro ha allenato un gruppo composto da giovani con cui è difficilissimo o quasi impossibile fare risultati nella quarta serie nazionale. Nonostante ciò ha cercato di fare il massimo, per come, altresì, è l'intenzione della società, cioè onorare il campionato e portarlo a compimento per poi ripartire in un modo più stabile negli anni venturi.

Le dichiarazioni di mister Alessandro Caridi

«Dispiace molto per la situazione che si è venuta a creare. Sono tornato sperando che ci fosse un cambiamento, ma ciò purtroppo non è avvenuto. Non c'erano più le condizioni per continuare. Nella pausa natalizia nessuno si è fatto avanti per sostenere la società. Sono rimasti in pochi a sobbarcarsi tutti gli oneri del caso, ed è davvero complicato proseguire. Mi dispiace per la città di Gioia Tauro e suoi tifosi, che nessuno, oltre quelli che già lo fanno, si interessi concretamente alla squadra. È un vero peccato per una piazza così importante. Consensualmente abbiamo preso questa decisione, che mi lascia libero di trovare una squadra in un altro girone di Serie D o categoria. Apprezzo che la società Gioiese, a prescindere da quello che è accaduto quest'anno, ci abbia perlomeno provato e le auguro di tornare a ricoprire un ruolo da protagonista».