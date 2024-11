La Serie B ‘24/25 prosegue senza sosta: terzo turno di campionato, primo infrasettimanale con due big match e altri incontri molto interessanti. Si gioca una fetta importante della sua panchina Alessio Dionisi, che a Cremona non può più sbagliare: dopo le sconfitte contro Brescia e Pisa, il tecnico toscano deve fare risultato allo Zini per non mettersi nei guai. Ben più salda la posizione di Giovanni Stroppa e della Cremonese, che – seppur non brillando - ha ottenuto tre punti importanti nell’ultimo turno contro la Carrarese. La formazione allenata da Antonio Calabro vuole, invece, collezionare i primi punti della stagione ma dovrà vedersela con il Sudtirol primo in classifica a punteggio pieno: la truppa di Valente è la vera sorpresa di questo primissimo scorcio di campionato.

L’altro big match di giornata si gioca all’Arechi, dove la Salernitana dovrà contenere la voglia di rivalsa doriana. Tutino e compagni vogliono riscattarsi dopo il solo punto raccolto nelle prime due. Pirlo era partito male anche un anno fa e vuole scongiurare il déjà-vu.

Impegni per nulla semplici, invece, per le due calabresi: il Cosenza vuole dimenticare subito gli errori e la sconfitta di Mantova ma contro lo Spezia di D’Angelo servirà una grande prestazione. Quattro punti nelle prime due per gli aquilotti, che sembrano avere un’altra mentalità rispetto all’anno scorso e ora sono galvanizzati dalla vittoria in extremis contro il Frosinone. Tra l’altro, si tratta della sfida di Alvini al suo recente passato, laddove – purtroppo – non è riuscito a esprimere il suo valore.

Primo impegno in trasferta per il Catanzaro di Fabio Caserta: dopo i due pareggi contro Sassuolo e Juve Stabia, le aquile vogliono i primi tre punti della stagione ma il Cesena ha dalla sua parte il fattore Manuzzi e vuole risollevarsi dalla sconfitta nel derby emiliano-romagnolo contro il Sassuolo. Voglia di riscatto anche per il Frosinone di Vincenzo Vivarini: i ciociari cercano i tre punti contro il Modena per non perdere subito il contatto con le primissime. Vuole levarsi di dosso un po’ di scorie, invece, il Bari di Moreno Longo: l’ombra della passata stagione non è ancora scomparsa, vincere in casa contro il Sassuolo può aiutare i galletti a riemergere dalle ceneri.

Chiudono il terzo turno Reggiana-Brescia, Cittadella-Frosinone e l’intrigante Juve Stabia-Mantova. Le due neopromosse sono (ancora) poco considerate ma le idee dei rispettivi allenatori – Pagliuca e Possanzini – e la freschezza dei tanti giovani lanciati, possono dar vita a un match entusiasmante, oltre che regalare grandi soddisfazioni alle proprie tifoserie.