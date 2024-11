Una sorpresa gradita per l’ex calciatore della Reggina Simone Perrrotta ad Ashton-under-Lyne, cittadina della Contea della Greater Manchester, in Inghilterra in cui è nato e vissuto fino all’età di 5 anni prima di rientrare in Calabria, a Cerisano nel Cosentino, paese natale dei genitori.

Il campione del Mondo del 2006 con l’Italia in Germania è stato celebrato con una statua che lo raffigura con la maglia della nazionale azzurra nel centro cittadino insieme ad altri due calciatori nati a Ashton-under-Lyne, Geoff Hurst e Jimmy Arfield, che hanno vinto il titolo iridato con la nazionale dei Tre Leoni nel 1966. Tra in tanti premi e riconoscimenti ottenuti, tra i quali il Premio Sportivo Salvatore La Gamba nel 2018, ma quello della cittadina inglese è di certo il meno inatteso.

A raccontare della meravigliosa sorpresa lo stesso Perrotta che attraverso i suoi canali social ha postato la notizia: «Mi assomiglia? Grazie Ashton-under-Lyne. Non ho parole per descrivere l’emozione di questa giornata». Il 47enne di Cerisano ha poi raccontato di non sapere nulla e di essere stato avvertito da un parente che ancora vive in Inghilterra: «È stato mio zio, che vive ancora lì, a dirmelo – spiega Simone – io non ne sapevo nulla. I miei figli in passato sono rimasti stupiti davanti a quelle dei giocatori dell’Arsenal. Ora ce l’ho anch’io…”.

A correlare la notizia di video e foto lo stesso “motorino perpetuo” della Nazionale di Lippi che nel 2006 fece esplodere di gioia tutti gli italiani in giro per il mondo grazie all’impresa Mondiale… ma anche quelli di Ashton-under-Lyne che hanno inteso onorare con una statua il loro illustre concittadino. Ora anche lui ha una sua statua…. come Maradona, Ronaldo e tante altre stelle del calcio mondiale!