Il numero del mondo nel primo turno del torneo tedesco batte in rimonta l'olandese in tre set (6-7, 6-3, 6-2) e ora affronterà l'ungherese Marozsan

Un'ora e mezza in apnea e in completa balia dell'avversario, prima di risalire la "corrente" e conquistare la vittoria nell'Atp500 di Halle in Germania. Jannik Sinner, numero uno del ranking Atp e all'esordio stagionale sull'erba, soffre tanto contro il numero 27, l'olandese Taylor Greakspoor vincendo in rimonta in tre set (6-7, 6-3, 6-2).

Il 22enne di San Candido perde il primo set al tie-break, dopo essere stato avanti 5-1 nel game decisivo. Un set equilibrato deciso da alcuni errori dell'azzurro. Nel secondo set l'olandese parte forte, ma cede il servizio nel quinto game, senza riuscire a recuperare, Sinner che chiude 6-3.

La musica non cambia nemmeno nel terzo set con il numero uno del ranking Atp che conquista ben due break all'olandese e chiude il match 6-2. Ora affronterà nel turno successivo il tennista ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto il russo Roman Safiullin in tre set (7-5, 4-6, 6-1).