Il ventiduenne altoatesino entra di diritto nella leggenda dello sport nazionale conquistando il primo titolo in uno Slam della sua carriera: ora punterà a scalare la classifica Atp che lo vede in quarta posizione

Sinner entra (di diritto) nella storia del tennis e dello sport italiano. Il tennista altoatesino batte in cinque set (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) il russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open sul greenset della Rod Laver Arena e conquista il primo titolo in uno Slam della sua carriera. Una cavalcata straordinaria per Sinner, che ha perso tre soli set in tutto il torneo, in semifinale contro il numero uno del ranking Novak Djokovic, meritando la conquista del titolo.

Il ventiduenne di San Candido dopo un 2023 d’autore, con la conquista della Coppa Davis a Malaga, si candida ad essere uno dei maggiori protagonisti del 2024. Sinner è il terzo tennista italiano a conquistare uno Slam dopo Nicola Pietrangeli (Roland Garros, 1959 e 1960) e Adriano Panatta (Roland Garros 1976). Con il trofeo degli Australian Open in bacheca ora Sinner punterà a scalare la classifica Atp che lo vede in quarta posizione, dietro lo stesso Medvedev, Alcaraz e Djokovic.

Ecco com’è andata.

Match point: 6-3 e vittoria per Sinner

Alle 13.32 si scrive il gran finale. Nonostante i tentativi, Medvedev non ce la fa a recuperare e alla fine Sinner lo travolge: 6-3, quinto set e titolo per Jannik.

Risale Medvedev: 5-3 per Sinner

Medvedev non molla e segna il terzo punto: 5-3 per Sinner.

A un passo dalla vittoria

Avanti Sinner: 5-2. Dopo uno scontro colpo su colpo l'italiano accresce il suo vantaggio sull'avversario.

Sinner aumenta le distanze: 4-2

Al secondo tentativo l'azzurro non sbaglia: Sinner avanti 4-2 nel quinto set, ora va al servizio.

Colpo su colpo: 3-2 per Sinner

Sinner non molla e si porta sul 3-2 senza break.

Risale Medvedev: 2-2

Il russo ribatte rimettendosi in pareggio: 2-2.

Jannik va al 2-1

L'azzurro tiene a zero il turno di battuta e si porta sul 2-1 senza break.

Parte il quinto set ed è subito 1-1

Alle 13 parte il quinto set. Sinner tiene il servizio e va avanti:1-0. Ma il russo tiene e lo raggiunge subito sull’1-1.

Quarto set per Sinner: 6-4

Sul 30-30 Sinner sbaglia un dritto in campo aperto ma è bravo a non lasciarsi prendere dalla frustrazione. Si arriva ai vantaggi e Medvedev mette fuori. Set point poco prima delle 13. Si va al quinto: 6-4.

Sinner: 5-4

Ancora un game da campione per Sinner che ora è 5-4 nel 4° set.

Medvedev va al 4-4

Ancora pericoloso Sinner, 30-30 e rovescione lungolinea ma l'accelerazione di dritto si ferma sul nastro e Medvedev chiude, 4-4.

Sinner di nuovo in vantaggio: 4-3

Medvedev sbaglia: 15-30. Ace: 30-30 ma un errore concede la palla break a Medvedev. Altro ace per Sinner che porta a casa la palla del 4-3.

Sinner segna il 3-2 ma il russo lo raggiunge: 3-3

Sinner tiene il punto ma subito dopo regala un doppio fallo. Sul 30-15 pizzica un dritto lungolinea meraviglioso e poi chiude per il 3-2. Ma Medvedev recupera subito con un 3-3.

Medvedev recupera: 2-2

Dopo una breve pausa, Medvedev rientra in campo e mette un ace. Altra palla break per Sinner ma il russo va a segno col rovescio lungolinea salvandosi dopo uno scambio molto lungo. Jannik sbaglia un lob e si va al 2-2.

Sinner si porta sul 2-1

Sotto di un 15, Sinner mette l'ace per il 15-15 ma la sua smorzata non supera la rete: 15-30. Jannik con un bel contropiede ha la palla del 2-1 e chiude.

Si va all'1-1

Sinner ha una palla break che sarebbe fondamentale, ma Medvedev riesce a salvarsi col rovescio. Continuano gli scambi lunghi, il russo tiene la battuta con un ace: 1-1.

Quarto set al via: 1-0 per Sinner

Si ricomincia con il quarto set. Sinner serve bene e tiene alto il ritmo. Chiude 1-0.

Sinner chiude il terzo set per 6-4

Medvedev serve per il 5-5. Jannik va avanti 0-30 ma il russo dimezza lo svantaggio e una palla corta in corridoio di Jannik regala il 30-30 al russo che concede un set point. Errore di dritto, 6-4 Jannik.

Sinner 5-4

Sinner serve per il 5-4 e riesce a tenere la battuta.

Medvedev recupera: 4-4

Il russo serve con palle nuove, nessun cedimento e 4-4.

Sinner in vantaggio per 4-3

Primo turno di battuta a zero per Jannik Sinner che ora è 4-3.

Si va a 3-3

Sinner si porta 40-0. Medvedev cambia la racchetta per rompere il ritmo di Sinner che cede un 15. Il rovescio di Medvedev se ne va, e Sinner resta avanti 3-2, poi raggiunto con un 3-3.

Sinner e Medvedev si rincorrono: 2-2

Sinner sul 40-15 mette il 5° ace della partita: si va a 1-2 ma Medvedev non molla e tiene il servizio per il 2-2.

Medvedev pareggia: 1-1

Sinner risale da 30-0 a 30 pari ma poi sbaglia due volte e consente a Medvedev di tenere il servizio: 1-1.

Sinner riparte con 1-0

Si ricomincia con il terzo set, Sinner parte al servizio e tiene la battuta.

Medvedev conquista anche il secondo set: 6-3

Il russo serve per il set, Sinner sale 30-0 sul suo servizio, ma con 3 punti consecutivi al servizio il russo ha un set point. Regala un doppio fallo per tornare ai vantaggi, Sinner resta lì e ha la palla per recuperare anche il secondo break ma niente da fare, Medvedev chiude anche il secondo set 6-3.

Si va a 5-3

Sinner tiene la battuta, finalmente sostenuta dalle prime. Ora è 5-3, ma Medvedev serve per il secondo set.

Sinner risale: 5-2

Per la prima volta Sinner ha due palle break. Ci mette lo zampino pure il nastro e il russo annulla la prima poi Sinner recupera uno dei break, 5-2.

Colpo su colpo: Medvedev vola a 5-1

Break e 3-1 per il russo. Medvedev consolida: 4-1 dopo un’altra super prestazione al servizio. Poi Sinner finisce sotto 15-40 anche nel sesto game e cede ancora la battuta: Medvedev vola sul 5-1.

Medvedev si riporta sul 2-1

Molto più rapido il game di servizio di Medvedev che tiene a zero e conduce 2-1.

Sinner annulla 4 palle e raggiunge l'avversario: 1-1

Con due errori consecutivi di dritto per Sinner, Medvedev lo raggiunge sul 30-30 e poi ha la prima palla break del secondo set. Servizio e dritto per la palla dell'1-1, ma il russo trova diagonali strettissimi che impediscono a Jannik di spingere. Ancora una chance di break per il russo che manda letteralmente fuori campo Sinner. Medvedev sbaglia uno smash, 40-40. Terza palla del 2-0 per il numero 3 al mondo alla sesta finale Slam. Rovescio in rete, quarta occasione per il russo: Jan lo attira in avanti e annulla ancora. Dopo oltre 10 minuti e quattro palle break annullate, l'italiano tiene il servizio: 1-1.

Riparte Medvedev: 1-0

Si ricomincia e Medvedev tiene la battuta a zero.

Il primo set a Medvedev: 6-3

Sinner finisce sotto 15-40 e concede tre set point a Medvedev. Uno scambio di 19 colpi, molto intenso e gestito bene permette a Jannik di annullare il primo. Bene anche sul secondo set point, palla corta e passante di rovescio per i vantaggi. Con un bel passante lungolinea in corsa, il russo ha un terzo set point. Il rovescio di Sinner è in corridoio e cede battuta e primo set.

5-3 per il russo

Sinner mette in campo il secondo ace della partita. Ritrova la prima di servizio poi chiude 4-3. Ma Medvedev non cede di un millimetro , 6 ace e l'86% di prime e sale 5-3.

Sinner si porta a 2 ma Medvedev non molla: 4-2

Medvedev mette pressione a Jannik che si riorganizza con seconde più incisive. Tiene il servizio e rimane indietro di un break, 3-2. Ancora con il servizio Medvedev fa suo il sesto gioco. Altro ace (5°) e serie di prime molto incisive: 4-2 per il russo.

Medvedev si porta sul 3-1

Medvedev strappa il servizio a Sinner al termine di un game in cui l‘azzurro sbaglia due volte con il rovescio e una con il dritto. Il russo chiude con un passante e si porta sul 2-1. Poi consolida il vantaggio, 3-1.

Medvedev pareggia il conto: 1-1

Tiene il servizio il russo al termine di un gioco in cui piazza due ace, si fa rimontare da 40-15 a 40 pari ma poi chiude con un dritto e un servizio vincente.

Partenza sprint

Sinner vince il primo gioco. Dopo una serie di errori di Medvedev, Jannik chiude con un ace e si porta avanti 1-0.

Si comincia

Alle 9.38 l'arrivo in campo di Sinner e Medvedev tra gli applausi del pubblico. Alle 9.48 l'inizio, in ritardo rispetto alla partenza prevista per le9.30: Sinner al servizio dopo aver vinto il sorteggio.