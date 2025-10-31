Il fuoriclasse azzurro si impone sull’americano con un doppio 6-3 e guarda al prossimo match contro il vincente tra Zverev e Medvedev: «Sarà una partita molto fisica»

Jannik Sinner vola in semifinale nel Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro batte Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 francese in un'ora e 9 minuti, con un doppio 6-3. Ora affronterà uno tra Zverev e Medvedev nel penultimo atto del torneo.

Jannik continua a inseguire così la posizione numero uno del ranking Atp, che potrebbe tornare sua in caso di successo nella capitale francese. Sinner non ha nascosto la soddisfazione per il match vinto in scioltezza contro il numero 6 del ranking: «Per me è stata una partita davvero difficile, ma si sapeva già alla vigilia. Credo di aver risposto bene, ho giocato una partita solida e aggressiva. Vediamo ora cosa succederà, il prossimo sarà un match molto fisico». Una battuta anche sulle possibilità di tornare numero uno: «Ora come ora non penso alla classifica. Si va giorno per giorno, vediamo quel che succede. Nessun risultato si deve dare per scontato. Questo pubblico è fantastico».