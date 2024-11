Buona prova della Gioiese al cospetto del Siracusa secondo in classifica, che però non frutta punti utili per l'obiettivo salvezza. La gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D si è disputata alle 14:30, in campo neutro, allo stadio "Meno Di Pasquale" di Avola (SR).

Il match si è giocato a porte chiuse dopo la punizione inflitta dal giudice sportivo al Siracusa per i disordini causati dai propri tifosi nella scorsa partita contro il Licata.

Gli aretusei con due calci da fermo fanno propria l'intera posta in palio e proseguono il cammino verso i playoff. La Gioiese guarda già al prossimo incontro in casa, da disputare di fronte al proprio pubblico, in cui sfiderà il Portici, un'avversaria decisamente più abbordabile della corazzata siciliana.

La gara

Partenza sprint dei viola con Sanchez che raccoglie una palla vagante in area, ma sul più bello si fa neutralizzare dal portiere di casa. Al 24' Aliperta su calcio di punizione dal limite, porta in vantaggio i locali. I pianigiani tengono bene il campo con ritmo e pressing, ma non riescono a concretizzare.

Nella ripresa, dopo pochi minuti , l'episodio che dà la mazzata alle velleità ospiti.

Al 54' fallo in area su Lo Faso, e dal dischetto Maggio raddoppia per il Siracusa.

Successivamente, la Gioiese si renderà pericolosa con Vasil servito da un filtrante di Attici, ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il tabellino

Siracusa 2 Gioiese 0

Siracusa: Lumia, Di Paola, Aliperta, Maggio, Russotto, Vacca, Benassi, Limonelli, Markic, Ruffino, Lo Faso. In panchina: Bracaj, Suhs, Arcidiacono, Gozzo, De Caro, Kalombola, Esposito, Forchignone, Sarao. All. Cacciola

Gioiese: Lando, Chazarreta, Armani, Gorshidian, Oliveira Silva Dogo, Messaggi, Zamani, Titizian, Sanchez, Teliz, Vasil. In panchina: Smith, Toscano, Mandaglio, Latella, Attici, Gay, Maressa, Foti, Elia. All. Cozza

Arbitro: Sassano sezione di Padova, coadiuvato da Rossetto sezione di Schio e Fortugno sezione di Mestre.