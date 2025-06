Risultati oltre ogni aspettativa! È entusiasmante il bilancio della trasferta in Sicilia per i Campionati Italiani Assoluti di skiroll che si sono svolti durante questo weekend sul durissimo tracciato di Linguaglossa, sul versante nord dell’Etna, nel catanese. Dopo il quarto posto assoluto conquistato ieri gara Sprint da Antonia Chiarello, nella categoria Under 20, è arrivata una prova straordinaria degli otto atleti calabresi oggi nella cronoscalata.

Risultati importanti in tutte le categorie per i ragazzi “terribili” dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore che si sono ben difesi con delle prestazioni notevoli su un tracciato impegnativo, con l’ex campione olimpico Silvio Fauner, testimonial della prova della Coppa Italia Skiroll - Nextro” valevole per i Campionati Italiani Assoluti, che si è complimentato per la scelta del tracciato e per la capacità organizzativa.

Medaglie e piazzamenti importanti

Nella categoria Under 20 maschile è arrivato il secondo posto di Luigi Isabella, il terzo posto di Cristina Succurro e il quarto di Antonia Chiarello nella categoria Under 20 femminile. Nella categoria Under 16 Vera Minardi, è stata sconfitta dal blocco laziale della Winter Sport Subiaco, che ha sfruttato sostanzialmente il traino per quattro chilometri ed è stata superata negli ultimi 500 metri, chiudendo al sesto posto. Nona nella stessa categoria Teresa Loria.

Nella categoria Under 14 ottima prova per Serafina Succurro e Sofia Tiano, quinta e sesta sul traguardo. «Un risultato importante considerando – ha raccontato il responsabile tecnico del comitato Calabro Lucano Pino Mirarchi - che si tratta dell’inizio della stagione. Siamo molto soddisfatti delle prestazioni e speriamo di proseguire così. Fra poco si parte con i raduni dell’attività collegiali, coordinate da Tommaso Tamburro, allenatore della nazionale junior e coordinatore tecnico dell’Interappenninico».