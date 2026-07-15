C'è una squadra che ha deciso di non lasciare tracce di un anno che voleva dimenticare in fretta. La Soccer Montalto ha vissuto la parentesi in Prima Categoria come un corpo estraneo, una tappa da archiviare il prima possibile, e lo ha fatto nel modo più netto dominando il campionato dall'inizio alla fine e tornando in Promozione con un turno di anticipo, grazie al 7-4 rifilato al Fuscaldo. Il risultato ha regalato ai rossoblù il salto di categoria e ha chiuso una stagione da incorniciare.

I numeri di quell'annata raccontano da soli la differenza di caratura mostrata in campo: 29 partite disputate, 21 vittorie, 5 pareggi e appena 3 sconfitte, con 87 reti realizzate e solo 26 subite, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Semplicemente il coronamento di un cammino solido, rafforzato anche dal successo in Coppa Calabria. Un trionfo che si è poi trasformato in un vero e proprio triplete, con l'aggiunta della Supercoppa regionale conquistata superando Silana e Catona.

Dietro la rinascita c'è la mano di Piero Bria, cosentino, allenatore Uefa B con un passato di studi anche all'estero, tra Ajax Academy e Arsenal Coaching. Il tecnico, chiamato in corsa nella scorsa stagione dopo l'esonero di Pignataro, ha saputo ricostruire una squadra competitiva e determinata, capace di reagire alle difficoltà e di dominare il campionato, arrivando a 68 punti che rappresentano il simbolo di un'annata vissuta sempre ai vertici. Proprio per questo la società ha scelto la via della continuità, rinnovando l'accordo con Bria anche per la stagione 2026/2027, un segnale chiaro della dirigenza, che punta a consolidare quanto costruito e a presentarsi da protagonista anche nella nuova categoria.

Ma è soprattutto sul mercato in entrata che la Soccer Montalto continua a stupire. Il club rossoblù ha inaugurato la campagna acquisti assicurandosi il portiere Gianmarco Palermo, reduce dalla promozione in Eccellenza con la Morrone, ritenuto un profilo capace di garantire esperienza, leadership e sicurezza tra i pali. Subito dopo è arrivato anche il centrocampista Thiago Munoz, sempre dalla Morrone, un innesto che aggiunge dinamismo, qualità e prospettiva al reparto mediano, mentre non è mancato il colpo offensivo con l'arrivo del bomber Francesco Nicoletti, anche in questo caso proveniente dalla Morrone. Al centro della difesa ci sarà Facundo Panuncio Saggal reduce da un'ottima stagione con il Cassano Sybaris, considerato tra i migliori interpreti del ruolo nel panorama regionale. A completare il reparto della mediana, ecco anche Niccolò Misuri, centrocampista dai piedi raffinati, ultima stagione in maglia Rossanese, un innesto di qualità che va a impreziosire ulteriormente un organico costruito per stupire. Dal CUS Unical ecco Paolo Tommasi, difensore, una vecchia conoscenza di mister Bria. Sul fronte delle conferme, la società ha blindato Giovanni Caruso, centrocampista che resta un punto fermo dello scacchiere di mister Bria cosi come l’altro centrocampista Cristian Celestino. Stressa sorte per i difensori Francesco Abbruzzese e Giuseppe Mammone mentre si resta in attesa solo dell’ufficialità di Renato Prete, oramai icona rossoblù per eccellenza (da quest’anno, “per l’Eccellenza).

Una campagna acquisti che non lascia dubbi sulle intenzioni della dirigenza guidata dal presidente Danilo De Rose con la costruzione di un organico pensato per puntare, sin da subito, al salto verso l'Eccellenza. Dopo un anno da cancellare, la Soccer Montalto si presenta al nuovo campionato con la fame di chi vuole stupire ancora.