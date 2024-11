Mirino ancora sui playoff. Il pareggio di Parma non rallenta la rincorsa della Reggina di Roberto Stellone, ancora pienamente in lizza per raggiungere la post-season. I punti di distacco dall'ottavo posto sono rimasti quattro, anche grazie ai pari in extremis di Lecce a Perugia e Frosinone ad Ascoli.

Le squadre di Alvini e Sottil sono, infatti, quelle su cui gli amaranto dovranno fare la corsa, includendo anche il sempre vivo Cittadella, a cui Menez e soci in questo turno hanno rosicchiato un punto vista la sconfitta dei veneti ad opera del Monza. Sostanzialmente, infatti, cristallizzando idealmente le prime sette posizioni, l'ultimo posto al sole per i playoff se lo contenderanno Reggina, Ascoli, Perugia e Cittadella. Proprio queste due saranno le prossime avversarie di Stellone: gli umbri arriveranno al Granillo sabato, i veneti ospiteranno gli amaranto nell'infrasettimanale successivo. Un doppio confronto cruciale e decisivo.

Risultati

Cittadella-Monza 1-2

14' Valoti (M), 38' [rig.] Baldini (C), 90'+3 Ciurria (M)

Como-SPAL 0-2

32' Vido (S), 71' Melchiorri (S)

Parma-Reggina 1-1

20' Brunetta (P), 65' [aut.] Cobbaut (P)

Pordenone-Pisa 0-1

26' Torregrossa (PI)

Cremonese-Brescia 2-1

23' Cistana (B), 31' Gaetano (C), 87' Di Carmine (C)

Ascoli-Frosinone 1-1

20' Bidaoui (A), 84' Boloca (F)

Crotone-Alessandria 0-0

Perugia-Lecce 1-1

67' Olivieri (P), 90' [rig.] Coda (L)

Vicenza-Ternana 3-1

7' e 27' Diaw (V), 45'+1 Teodorczyk (V), 55' Donnarumma (T)

Cosenza-Benevento rinviata

Classifica

Cremonese 53

Lecce 53

Pisa 52

Brescia 51

Monza 48

Benevento 47*

Frosinone 45

Ascoli 43

Perugia 42

Cittadella 42

Reggina 39

Como 36

Ternana 34

Parma 34

SPAL 31

Alessandria 25

Cosenza 23*

Vicenza 21

Crotone 16

Pordenone 12