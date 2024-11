Segna Cia negli istanti conclusivi del match dopo una gara destinata al segno 'X'

Secondi finali di gara terribili per il Cosenza. I lupi perdono il primo round della semifinale playoff in pieno recupero. È Michael Cia a regalare il successo al Sudtirol e far esplodere i tifosi altoatesini. Mastica amaro invece la squadra di Braglia che paga a caro prezzo forse l’unica vera indecisione difensiva. Per tenere vivo il sogno Serie B, il Cosenza dovrà ribaltare il risultato nel match di ritorno domenica al Marulla. Dove servirà il calore di tutto il suo pubblico.