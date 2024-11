Nei giorni scorsi a Rimini, l'atleta si è classificato primo nella categoria 77 Kg ai campionati italiani assoluti 2016 alla grande fiera del fitness wellness

Ancora titoli per il pesista coriglianese Pierluigi Mannella. Nei giorni scorsi a Rimini, l'atleta si è classificato primo nella categoria 77 Kg ai campionati italiani assoluti 2016 alla grande fiera del fitness wellness. Mannella è da oltre un decennio protagonista nel sollevamento pesi. All'età di 12 anni, il coriglianese inizia a sollevare i primi pesi vincendo il titolo regionale nel 2005. Nel 2008 prima convocazione in azzurro under 17, per gli europei di Francia. Tra il 2010 e 2013, Mannella inizia ad allenarsi al Cpo di Roma, presso le strutture del Coni, dove arricchisce la sua preparazione. Nel 2009 nuova convocazione per i mondiali under di Bulgaria e sia nel 2012 che nel 2013 arrivano due primi posti nei campionati assoluti. Nel 2014 a causa della tendinite si classifica secondo e nel 2015 agguanta un primo posto nella qualificazione regionale seniores e il successo nei campionati italiani seniores riuscendo a sollevare 157 kg migliorando il proprio record personale e sfiorando anche il sollevamento dei 162 kg.L'atleta coriglianese che poco dopo partecipa anche con la nazionale azzurra pesistica alla nona coppa del Mediterraneo, agli Europei assoluti di Aprile per la qualificazione olimpica in Norvegia a Førde ha offerto il proprio contributo raccogliendo 20 punti per la squadra azzurra,punti necessari per strappare un solo pass olimpico per la squadra maschile dove sono in lizza due pesisti di fama. E anche se Mannella non andrà alle Olimpiadi di Rio in Brasile magari di questo passo punterà a quelle del 2020. Da sottolineare che anche il fratello, Clemente Mannella, ha gareggiato arrivando secondo nella categoria 85 kg. A casa Mannella la pesistica è di casa e in prospettiva ci sono nuove gare da preparare e perché no nuovi podi da centrare. Appuntamento al prossimo anno per le qualifiche dei prossimi campionati italiani senior e per il campionato italiano.