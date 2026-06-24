Un fulmine a ciel sereno, ma nel segno del rispetto reciproco e della massima trasparenza. Il Soriano Fabrizia, formazione protagonista del campionato di Eccellenza, ha comunicato ufficialmente l'interruzione consensuale del rapporto con il direttore sportivo Mimmo Varrà. Una separazione arrivata proprio nel momento in cui la macchina organizzativa per la nuova stagione sembrava viaggiare a pieno regime.

Il comunicato del club

La società ha voluto salutare Varrà con una nota densa di gratitudine, sottolineando l'enorme lavoro svolto dal dirigente anche in questa prima fase di calciomercato:

« Eravamo ripartiti di slancio e il ds, come al solito, si era messo subito al lavoro, trovando in poco tempo l’accordo con ben 15 calciatori e individuando il nuovo staff tecnico. Strada facendo, però, ci si è resi conto che, per vari motivi, non vi erano più le condizioni per proseguire serenamente e con spirito costruttivo».

Il club ha poi aggiunto: «Le nostre strade si dividono di comune accordo. Ringraziamo di cuore il direttore Varrà. Per noi è stato molto più di un semplice ds e glielo abbiamo sempre riconosciuto. I suoi insegnamenti ci serviranno per il futuro. A Soriano sarà sempre il benvenuto».

La società ha infine rassicurato l'ambiente, dichiarando che il nome del nuovo DS verrà annunciato nel giro di pochi giorni e che l'obiettivo resta quello di disputare un campionato di Eccellenza da assoluti protagonisti.

Le parole di Varrà

Ecco le dichiarazioni dello stesso Mimmo Varrà, il quale ci ha tenuto a metterci la faccia per fare chiarezza e spegnere sul nascere qualsiasi tipo di speculazione o malinteso: «Dopo nove mesi di lavoro incessante e appassionato, si conclude la mia avventura calcistica con il Soriano Fabrizia. Voglio precisare, prima di ogni altra cosa, che il legame umano e l'amicizia con la dirigenza vengono prima del calcio e rimarranno totalmente intatti. È proprio per preservare questo rapporto e per garantire la massima serenità a me e alla società che abbiamo deciso, di comune accordo, di non proseguire insieme».

Varrà ha poi voluto fare un importante chiarimento riguardo ad alcune voci di mercato che lo avevano visto protagonista nelle ultime settimane: «Le indiscrezioni recenti che mi accostavano alla Virtus Rosarno mi hanno spinto a continuare a lavorare a testa bassa nell'ultimo periodo, proprio per non lasciare spazio a dubbi sulla mia totale onestà e professionalità».