Nelle recenti trattative per la scelta dell'allenatore del Crotone, Michele Pazienza sembrava essere il candidato principale, a un passo dalla firma. Tuttavia, anche altri due profili erano in lizza per la panchina: Fabio Gallo e Lamberto Zauli, quest'ultimo aveva guidato i rossoblù nel rush finale della stagione.

Ebbene, la sorpresa è stata proprio questa: sembra che Lamberto Zauli abbia ottenuto l'approvazione della dirigenza e sarà riconfermato come allenatore, proseguendo così il progetto sportivo con il tecnico.

L'eventuale scelta di confermare Zauli sembra basarsi sulla sua esperienza e sul lavoro svolto nel finale di stagione, nonostante la delusione per l'eliminazione dai play off, dopo la sconfitta contro al Foggia rimediata dai pitagorici nel secondo turno della fase nazionale.