Entusiasmo in corsia per la presenza della delegazione. Donate maglie autografate a due giovanissimi supporter giallorossi

Una delegazione dei calciatori e dello staff dirigenziale dell’Us Catanzaro ha fatto visita stamani ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Sono state consegnate due maglie autografate a due giovanissimi supporter giallorossi, Tobia e Vincenzo, curati all’interno del reparto diretto dal dottore Giuseppe Raiola. Accompagnati dal direttore generale Diego Foresti, dal team manager Nino Scimone e dal collaboratore dell’area medica Carlo Scalzo, Pietro Iemmello, Mario Situm, Luca Krajnc, Stefano Scognamillo e Jari Vandeputte si sono intrattenuti con i piccoli degenti portando grande entusiasmo in corsia visto che sono stati tutto coinvolti e anche il personale medico e paramedico ha vissuto questa occasione con grande gioia. Oltre alle maglie, per Tobia e Vincenzo l’invito a partecipare, come possibile, sia a un allenamento che a una prossima gara delle Aquile.

Il dottore Raiola, a nome di tutto il reparto che dirige e delle stesse famiglie dei bambini ricoverati, ha ringraziato l’Us Catanzaro per la grande sensibilità che in più occasioni dimostra. Dal canto suo il dg, Diego Foresti, si è fatto interprete dei sentimenti di tutti i calciatori intervenuti: «Siamo convinti che il nostro ruolo – ha detto – non si possa limitare al campo da gioco ma si debba estendere a tutta la comunità che ci circonda. Il sorriso che oggi abbiamo regalato a questi bambini è la nostra vittoria più grande e in accodo con il presidente Floriano Noto – ha concluso – siamo determinati a portare avanti queste iniziative sociali che cercano di regalare, a chi vive un momento di sofferenza, positività e speranza».