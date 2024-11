L’allenatore starà provvisoriamente lontano dai campi di futsal. Dal suo arrivo in panchina, la squadra non ha praticamente sbagliato un colpo in campionato

È una stagione davvero particolare per la panchina dei Blingink Soverato, che in questa stagione sta avendo diverse novità. Prima dell'inizio della stagione agonistica aveva dato le dimissioni Paolo Carnuccio insieme al suo staff, intorno alla metà di settembre. Al suo posto, dopo aver lasciato la panchina del Celano, era arrivato l'esperto allenatore Antonino Rinaldi, una garanzia nel mondo del futsal. Il tecnico a livello nazionale vanta due promozioni in Serie A con Polistena e Augusta , nonché altre sette qualificazioni nei playoff a vario titolo. Una sicurezza in panchina per il Soverato che ha iniziato il suo campionato come meglio non poteva fare: 13 punti conquistati in cinque gare nel suo girone di Serie B. La squadra è apparsa tonica e compatta in campo con un attacco importante (grazie alla verve di Piovesan ) e una solidità difensiva sempre più marcata dai numeri.

Il lavoro di Rinaldi è certificato dai numeri e dalla soddisfazione dei tifosi, per molti di essi è arrivata una sorta di notizia spiazzante con l'ultimo annuncio della società. Suo malgrado, il tecnico di origini siciliane dovrà per un periodo non meglio precisato “congelare” i suoi impegni sportivi: «Qualche giorno fa il mister ha avuto un problema di salute – riporta la società – che al momento lo costringe in ospedale per ricevere le cura necessaria. Ci vorrà del tempo che non è possibile stimare, vi ringraziamo anche da parte sua per l'affetto dimostrato in questi giorni».