Il club di A2 femminile getta le basi in vista della nuova stagione

Una qualificazione in Coppa Italia e un secondo posto nella semifinale play off promozione in serie A1. Questo è il resoconto della stagione appena conclusa dal Soverato guidato da coach Secchi. E proprio da qui, il presidente Matozzo, insieme alla dirigenza biancorossa, ripartirà per pianificare la prossima stagione, quella targata 2016-2017.



Rumors a parte, l'obiettivo principale sarà quello di migliorarsi.



Non si escludono colpi di scena tra conferme, partenze e nuovi arrivi.



Già avviati i primi contatti. La piazza ionica è certamente tra le più ambite sia dai tecnici, sia dalle giocatrici.



Partenze? Forse. Sicuramente le novità più grosse riguarderanno gli arrivi per rafforzare una squadra già di per sé solida e renderla ancora più competitiva, come lo ha dimostrato, d'altronde, nella precedente stagione, raggiungendo traguardi importanti regalando grosse soddisfazioni ad un'intera città.