Continuano a tenere banco le dichiarazione del patron ionico Matozzo in merito ad una possibile fusione tra le due società di volley calabresi. In attesa di smentite o conferme da Vibo, si pensa già al piano 'B'

Da via Battisti a Soverato e viale della Pace a Vibo le bocche restano cucite. Della possibile fusione tra le due società ancora nessuna traccia. Almeno alla luce del sole.



Le parole del patron ionico Matozzo ancora rimbombano. L’ipotesi “squadra unica A1 femminile” resta in piedi.



Tuttavia se Soverato e Vibo Valentia dovessero decidere di continuare su strade separate, entrambe le squadre avrebbero già pronto il piano “B”.



La squadra di Matozzo potrebbe ripartire dal ripescaggio e quindi dalla serie A1, tra conferme e nuovi arrivi, per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione targata 2016-2017. Tra le priorità del patron ionico, una struttura pronta ad ogni eventualità.



La Callipo Vibo, invece, ripartirà dalla delusione di aver mancato per un soffio il salto in SuperLega ma anche dalla convinzione di aver fatto bene in una stagione costruita per altri obiettivi.



Il merito è del gruppo plasmato da coach Mastrangelo, per più di qualcuno vicino al rinnovo.