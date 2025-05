Diverse emozioni per gli appassionati di calcio a cinque nelle prossime ore. Nelle zone alte della Serie B, il Nausicaa dovrà lottare contro l’Alta Futsal, mentre il Casali del Manco cercherà la salvezza tentando un’impresa sul terreno del Ferrandina. In Serie C1 altri due playout da brividi

Il giorno dei verdetti, delle possibilità per il futuro ma anche per cercare di salvare il salvabile. Un po’ sono tante le storie che si incrociano sui parquet, soprattutto considerando alla stagione quasi conclusa, in alcuni casi con gioia e in altri con rimpianti.

Partiamo dal Nausicaa, chiamato a dover passare il turno affrontando l’Alta futsal in trasferta domani pomeriggio. Il 2-2 in terra andreolese di mercoledì scorso è stato un match combattuto, giocato alla pari e con buoni colpi individuali, ma per continuare a sognare servirà un blitz esterno assolutamente nelle corde degli uomini allenati da De Marchi.

Nella zona playout, l’impresa del Casali del Manco sembra quasi impossibile sul campo del Ferrandina. Il 4-0 subito in terra presilana è un fardello pesante da portare in trasferta, gli uomini di Cariello dovranno compiere una sorta di miracolo per rimanere in Serie B.

Rimpianti e recriminazioni sono ben evidenti ed è un po’ il percorso che riguarderà anche le squadre che cercheranno di mantenere la categoria in Serie C1. A inizio stagione nessuno avrebbe mai pronosticato una griglia dei playout con queste squadre, ma il campo come sempre è sovrano assoluto nel destino sportivo. Sabato alle 16 Nuova Fabrizio-Catanzaro sarà uno scontro importante, considerando come la squadra ionica – per forza e blasone – aveva previsto ben altro torneo. I padroni di casa si ritroveranno a lottare in quest’ultimo match per mantenere la Serie C1 ed eventuale programmare ben altro prossimamente. Le Pantere Nere, al contrario, hanno sempre tenuto duro, capendo come – anche punto dopo punto – si poteva costruire un percorso in zona salvezza.

Non meno sentita e meno importante sarà Città di Fiore-Cariatese, in programma sul parquet silano sabato alle 18. La stagione dei padroni di casa è stata tutto sommato buona nei primi mesi, salvo poi crollare nei risultati dopo lo svolgimento delle final four di Coppa Calabria: la fiducia dell’ambiente, e l’ambiente caldo della piazza, sarà un fattore da mettere in conto. Occhio però a una Cariatese che non vorrà dare nulla per scontato e non fare la sparring partner d’occasione: è una squadra che ha raccolto meno di quanto dovuto, avendo tutte le carte per potersi imporre in trasferta.