Dopo lo 0-2 della gara d’andata il tecnico giallorosso si esprime così il giorno prima della gara del “Picco”, valida per il ritorno della semifinale contro gli aquilotti: «Abbiamo analizzato cosa non ha funzionato, dovremo essere perfetti. I tifosi? Sempre straordinari»

“Domani ci servirà un’impresa. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma il calcio è bello anche per questo: mancano ancora 90 minuti e, anche se le possibilità sono poche, ci sono. Dobbiamo crederci fino in fondo e provare a fare qualcosa di importante”. Mister Fabio Caserta è realista e, così come aveva commentato nel dopo gara d’andata di questo play-off, anche alla vigilia della partita di ritorno, in Liguria, sa bene cosa occorre per sovvertire un pronostico che ai più appare scontato.

“Servirà una gara perfetta: dovremo sfruttare al massimo tutte le occasioni che riusciremo a creare e, allo stesso tempo, essere molto attenti a non concedere troppo allo Spezia. Abbiamo analizzato attentamente ciò che non ha funzionato all’andata – commenta – e cercheremo di migliorare quegli aspetti.

In una situazione del genere è normale pensare a una squadra più spregiudicata fin dall’inizio, magari con un assetto più offensivo. Ma questo – prosegue – non vuol dire perdere equilibrio: dobbiamo cercare di recuperare lo svantaggio senza scoprirci troppo, limitando al massimo le ripartenze dello Spezia”.

Nonostante il 2-0 dell’andata, il settore ospiti sarà pieno: “E’ l’ennesima dimostrazione – afferma il mister – di orgoglio e attaccamento da parte dei nostri tifosi. A loro va un grande ringraziamento. Anche dopo la sconfitta dell’andata ci hanno fatto sentire il loro calore: questo attaccamento è il giusto riconoscimento per ciò che i ragazzi hanno fatto per tutto l’anno.

A prescindere da come andrà la gara di domani – conclude – la squadra ha disputato un grandissimo campionato. Adesso dobbiamo onorare questa partita fino in fondo, anche e soprattutto per i nostri tifosi.”