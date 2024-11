Formazioni calabresi chiamate a scendere in campo, tanto nel calcio che nella pallavolo. In Serie C, Catanzaro in trasferta per il recupero della sesta giornata contro la Sicula Leonzio. Nella A2 femminile di volley, Soverato in trasferta per il turno infrasettimanale.

Tra recuperi, turni infrasettimanali, e competizioni varie, i campionati ormai non si fermano più, tanto nel calcio, quanto nella pallavolo.

Serie C, recupero della sesta giornata

Come il Catanzaro, ad esempio che dopo appena tre giorni, tornerà in campo, ancora in trasferta, ancora in Sicilia, per il recupero della sesta giornata contro la Sicula Leonzio, rinviata il 30 settembre scorso per indisponibilità del “Massimino”.

Catanzaro, fuori casa un ruolino da ultimo posto

Momento delicato per i giallorossi reduci dalla sconfitta contro il Siracusa e con un ruolino di marcia esterno degno quasi dell’ultimo posto. In questo avvio di campionato, il Catanzaro lontano dal Ceravolo ha racimolato solo quattro punti, con una vittoria e un pareggio, e ben cinque sconfitte. In totale sono diciotto i punti, solo tre in più rispetto agli avversari. Pochi soprattutto se si pensa che la Sicula Leonzio è una neo promossa tra i professionisti e che nel turno precedente ha bloccato il Cosenza sullo0-0 Dionigi dovrà sicuramente rivedere difesa e attacco ma potrà contare su Maita e Icardi magari in campo dall’inizio.

Volley A2 femminile

Torna in campo anche la pallavolo femminile di Serie A2. Tour de force per il Soverato, impegnato in trasferta ad Olbia per l’undicesima giornata di campionato. Le ioniche, ora prime in classifica, lotteranno per mantenere il primato.