Venerdì al “Granillo” di Reggio la partita amichevole organizzata nell'ambito della Giornata della legalità

Il Comune di Reggio Calabria e la fondazione “Antonino Scopelliti”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, hanno il piacere di invitare la cittadinanza reggina alla Giornata della Legalità, che si svolgerà venerdì a Reggio Calabria.

Un’iniziativa di grande valore sociale, all’insegna dello sport e della legalità, diretta alle scuole reggine ed aperta a tutti i cittadini. Appuntamento alle ore 15.00 per la partita della Legalità allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, dove scenderanno in campo le "Vecchie Glorie" del calcio reggino e la Nazionale italiana parlamentari. Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e l’onorevole Rosanna Scopelliti, coordinatrice “Comitato beni confiscati” Commissione parlamentare Antimafia.

Previsto alle ore 19.00 invece l’aperitivo di solidarietà per Tiberio Bentivoglio, che avrà luogo all’Accademia Gourmet di Filippo Cogliandro (Via Colombo, 6, Reggio Calabria). Saranno presenti all’aperitivo i parlamentari esponenti della Nazionale ed i giocatori delle "Vecchie Glorie" del calcio reggino. Un momento aggregativo per testimoniare la vicinanza della città, e dei suoi beniamini sportivi, nei confronti degli imprenditori che hanno deciso di ribellarsi al giogo della ‘ndrangheta.

Alessio Bompasso