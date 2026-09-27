L’ex dirigente di Mangiatorella e Medinex affiancherà la società nello sviluppo strategico, con particolare attenzione al settore femminile, alle relazioni istituzionali e alla valorizzazione dell’area tecnica

Il network Sport Specialist annuncia l'ingresso nei quadri societari di una nuova ed importante figura. Una figura storica e determinante per il volley reggino che è stata protagonista assoluta in ambito nazionale ed internazionale e che proprio a Reggio Calabria ha scritto un pezzo di storia indelebile.

Franco Fazzello è il nuovo Advisor sportivo del club. Si occuperà ad ampio raggio di tutto il mondo Sport Specialist, soprattutto nel settore femminile dove sarà chiamato in causa a portare avanti il nuovo progetto della società. Avrà compiti di consulenza strategica sulle linee guida di sviluppo della società, compiti di supporto relazionale e istituzionale portando la propria esperienza in ambiti specifici come il branding, le strategie di mercato, la comunicazione e la valorizzazione del settore tecnico.

A commentare la scelta è il direttore generale Marco Tullio Martino, che sottolinea l'importanza di questo innesto: «L'arrivo di Franco Fazzello rappresenta per noi un valore aggiunto di straordinaria importanza. Parliamo di una figura storica del volley reggino, che ha masticato grandissimo volley in Italia ed in Europa, che ha vissuto e attraversato il mondo della pallavolo a tutti i livelli, da quello societario a quello federale, fino alle esperienze internazionali. La sua competenza, la sua serietà e la sua profonda conoscenza degli ambienti nazionali e internazionali saranno fondamentali per la nostra crescita. Siamo certi che, con la sua esperienza e la sua passione, saprà dare un contributo determinante al nostro progetto sportivo».

Francesco Fazzello è reggino doc.

Nel 1983 inizia la sua esperienza sportiva in qualità di Dirigente e Segretario Generale della Società di pallavolo femminile «Mangiatorella», prima in serie A/2 e poi in serie A/1. Perno basilare delle progettualità della gloriosa Medinex, società capace di brillare in massima serie in ambito femminile in Italia e nel mondo, vincendo due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Challenge Cup ed una Coppa Cev.

Dopo il 2002, conclusa l'attività societaria, dal 2004 al 2008 entra a far parte del Comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria rivestendo la carica di Vice Presidente.

Nel 2004, 2005 e 2006 è componente della Commissione Internazionale per il World Grand Prix di pallavolo femminile, svoltosi a Reggio Calabria, rivestendo la carica di Trasportation Manager. Nel 2006 è Responsabile Tecnico del Master Italian Beach Volley Series M/F organizzato dal C.P. Fipav sempre a Reggio Calabria. Nel 2010 è Responsabile del Protocollo e Cerimoniere ai Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile - Girone D - disputatosi al «Pala Calafiore» in Reggio Calabria il 25/26/27 Settembre.