Al Centro Sportivo Velico Made in Med Sailing sono stati selezionati i piccoli velisti che rappresenteranno Calabria e Basilicata nella sezione nazionale Optimist. Appuntamento a Crotone dal 27 al 29 agosto

Si conclude la 2^ selezione zonale classe Optimist di Vela, andata in scena nel tratto di mare tra la rada di Pentimele ed il litorale di Gallico Marina. organizzata dal Centro Sportivo Velico Made in Med Sailing, con la collaborazione del Circolo Velico Reggio Calabria.

Ecco i piccoli timonieri che si contenderanno il titolo

Trentasei in tutti i velisti che hanno preso parte alla qualificazione della selezione nazionale Optimist e Coppa Cadetti, 12 junories e 24 cadetti della VI zona Calabria e Basilicata appartenenti alla Lega Navale Crotone, al Club Velico Crotone, all’associazione velica Pasquale Chilà, al Circolo Velico Reggio Calabria e al Made in Med Community e si giocheranno il tutto per tutto a Crotone dal 27 al 29 agosto. L’elenco dei piccoli velisti che quindi rappresenteranno le due regioni alla selezione nazionale classe optimist, è stato deciso dopo 5 prove complessive, permettendo a tutti i timonieri di dimostrare le proprie capacità in condizioni meteo diverse, sia per vento, che per correnti.

Prove prettamente tecniche

Una due giorni di regate, caratterizzate da tre prove prettamente tecniche, hanno confermato la città metropolitana di Reggio Calabria Capitale Mediterranea della Vela, offrendo le migliori condizioni meteo per spettacolari eventi sportivi velici.