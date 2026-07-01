«Cerchiamo di contenere al massimo i disagi ma è chiaro che qualche disagio ci sarà, perché demolire e ricostruire una curva non è una cosa che si fa in un giorno». Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in un punto stampa allo stadio “Ceravolo” per illustrare l’andamento dei lavori di riqualificazione dello storico impianto calcistico del capoluogo calabrese.

«I lavori – ha sostenuto Fiorita - stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Le imprese stanno operando in piena collaborazione e avanzano sia sulla realizzazione della nuova Curva Massimo Capraro sia sullo smontaggio della copertura della tribuna. Pur mantenendo alta l'attenzione sugli eventuali imprevisti, il cantiere procede con continuità. Non abbiamo indicato date definitive, considerata la complessità di un intervento da 10 milioni di euro concentrato in pochi mesi, ma abbiamo fissato obiettivi chiari. Il primo obiettivo – ha aggiunto il sindaco di Catanzaro - è disputare tutte le gare di campionato allo stadio. La richiesta della società di iniziare il campionato con due o tre trasferte consentirebbe di completare le lavorazioni necessarie. Alla prima gara interna lo stadio dovrebbe essere utilizzabile, anche se senza la nuova curva e con la tribuna coperta solo nella parte centrale».

«L'obiettivo è completare la nuova Curva Massimo Capraro entro il 20 ottobre, data indicata come riferimento, pur con la possibilità di lievi variazioni. La nuova curva – ha proseguito il sindaco Fiorita - sarà aperta nella sua interezza, comprensiva del corpo centrale e dei raccordi laterali, aumentando sensibilmente la capienza. Per la copertura delle tribune Est e Ovest si punta a proseguire i lavori mantenendo i settori utilizzabili durante il campionato. La fattibilità dipenderà dai collaudi parziali e dalle condizioni di sicurezza del cantiere; per questo non è stata indicata una data di completamento». Fiorita, affiancato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, ha poi aggiunto: «Durante i lavori della nuova curva, l'amministrazione punta a destinare la Curva Est ai tifosi di casa, riportandola alla capienza di circa 2.000 posti. Saranno necessari – ha concluso il sindaco di Catanzaro - alcuni interventi, tra cui un nuovo varco di accesso ed eventuali tornelli, per ridurre i disagi ai sostenitori».