La prossima partita in casa del "Taranto Fc 1927" contro il Crotone, valevole per il campionato di serie C, sarà giocata a porte chiuse. L'incontro è in programma per domenica 15 ottobre. Il sindaco Rinaldo Melucci, come informano in una nota dal Comune, firmerà infatti un'ordinanza dopo le difficoltà poste dalla "Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" che ha negato l'agibilità per le gare in presenza di pubblico a causa dei danni provocati dall'incendio divampato il 3 settembre scorso dopo il derby con il Foggia.

La commissione ha subordinato la concessione dell'agibilità parziale dello stadio Erasmo Iacovone al completamento anche dei lavori di messa in sicurezza della curva sud, «interventi - puntualizza il Comune - che sono già in corso, ma che non potevano essere in alcun modo terminati in tempo a causa delle preliminari e indispensabili operazioni di bonifica e dei tempi dettati dalla Procura per l'accesso dei tecnici e delle ditte a questa sezione dello stadio, notoriamente sotto sequestro».

«Tutti gli altri interventi di bypass degli impianti, invece, - viene evidenziato nella nota - sono stati completati secondo il cronoprogramma previsto e gli impegni presi». L'assessore ai Lavori Pubblici Mimmo Ciraci spiega infine che «la commissione non ha concesso l'agibilità parziale, come l'avevamo richiesta proprio per escludere la curva sud, sequestrata. Contavamo che quanto fatto con i bypass fosse sufficiente, ma la commissione ha ritenuto, legittimamente, di procedere con estrema cautela. Siamo dispiaciuti per questo ulteriore ritardo e confermiamo la vicinanza alla società e ai tifosi».