Semaforo verde in Consiglio per il Documento di indirizzo alla progettazione necessario all’erogazione del finanziamento dei fondi Fsc. Caruso: «Ora anche il club può rivolgersi al Credito Sportivo per un 25% in più»

Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato la delibera al Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) dell'intervento di riqualificazione dello Stadio San Vito-Marulla e delle relative aree di pertinenza. L’assise ha espresso 22 voti favorevoli: unanimità per la soddisfazione del sindaco Franz Caruso. La minoranza ha votato sì dopo una dichiarazione di conformità richiesta da Giuseppe d'Ippolito di Fratelli d'Italia. Come noto, lo stadio Marulla di Cosenza sarà destinatario di un finanziamento di 7 milioni di euro (5 milioni utilizzabili al netto di Iva, ndr) da parte della Regione Calabria per un sostanziale restyling. Il decreto da parte della Cittadella è atteso da quattro mesi, ma in questo lasso di tempo Palazzo dei Bruzi ha adempiuto ad una serie di pratiche propedeutiche all’erogazione.

II contributo è inserito nella Programmazione del F.S.C. (Fondo Sociale Comunitario) 2021-2027. Il primo cittadino ha ribadito che si cercherà di utilizzare la somma per l'avvicinamento di almeno una curva, perché intervenire su entrambe sarà difficile. «Questo finanziamento consente al Cosenza Calcio di avanzare una richiesta al Credito Sportivo per un 25% in più. Spero - ha dichiarato - che il club dia un suo contributo e ribadisco che lo stadio può essere utilizzato dall'amministrazione per eventi anche di altra natura».

Covelli: «Andiamo oltre la riapertura di una tribuna, avremo un gioiello»

L’istanza inoltrata da Palazzo dei Bruzi partì a margine del semaforo verde dato dalla Regione al Comune di Catanzaro per il rifacimento del Ceravolo. Nel capoluogo la sovvenzione arrivò dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), vale a dire uno dei più importanti strumenti finanziari della politica di coesione dell’Unione Europea. L'assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, il cui settore tramite il dirigente di settore Salvatore Modesto ha curato la pratica poi inviata alla Regione, ha preliminarmente espresso compiacimento per il nuovo impianto audio del Consiglio comunale.

