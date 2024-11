Ricco il programma: previsto un convegno sui temi della prevenzione e dell'attività fisica per tenersi in salute. Riconoscimenti anche a tre associazioni sportive dilettantistiche del Vibonese. Ospite della serata l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Lido Vieri

È in programma questa sera, a partire dalle ore 20, in Villa Elena a Stefanaconi, la serata conclusiva della quinta edizione delle Giornate dello sport, la tre giorni che, dal 21 al 23 agosto, ha animato il centro cittadino del paese con vari eventi ed attività sportive, promossa dall’amministrazione comunale di Stefanaconi con il supporto di varie associazioni e società sportive.

Il ricco programma di questa sera prevede, anzitutto, il convegno “Prevenzione per uno sport sano e sicuro”, alla presenza del vicepresidente del servizio Medicina dello sport dell’Asp di Vibo Valentia, Pasquale Sottilotta, del medico cardiologo Cino Bilotta, del presidente provinciale della Croce rossa italiana, Caterina Muggeri, del primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, Enzo Natale. I lavori saranno aperti dal saluto del sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, e del presidente regionale del Comitato paraolimpico, Antonello Scagliola. Coordinerà gli interventi il giornalista di LaC News24, Stefano Mandarano.

Anticiperanno il convegno, a partire dalle 18.30, le simulazioni di pratiche di prevenzione e di pronto soccorso e i test spirometrici e cardiologici a cura, rispettivamente, della Cri e di specialisti in Medicina dello sport. Contestualmente verrà installato un defibrillatore in piazza della Vittoria, accessibile alla popolazione, “per un comune cardio-protetto”.

A seguire il convegno si svolgerà la cerimonia di consegna del “Premio sportivo dell’anno”, giunto alla sua quinta edizione, che nell’occasione sarà conferito alla società Us Catanzaro 1929 per la promozione in Serie B. Ancora, sarà consegnato il premio Corona alle associazioni sportive dilettantistiche: San Nicola da Crissa, Real Parghelia, Piscopio e Polisportiva Spilinga per i meriti sportivi e i risultati conseguiti nelle rispettive categorie. Ospite della serata l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Lido Vieri, già insignito dall’amministrazione di Stefanaconi del Premio sportivo dell’anno alla carriera nella scorsa edizione della manifestazione.