Stefano Fiore, ex calciatore ed ex Direttore Sportivo del Cosenza, è intervenuto ieri durante la trasmissione “Tuttigol” andata in onda su LaC Tv. Ecco la sintesi delle sue parole sui rossoblù.

“Guarascio non è cambiato”

I trascorsi a Cosenza e con Guarascio: «Io resto legato al Cosenza ed alla mia terra. Ha rappresentato l’inizio e la fine di tutto il mio percorso agonistico. I due anni da dirigente – ricorda Fiore – sono stati stupendi ma anche durissimi. Il Presidente Guarascio non è cambiato in confronto ad allora. Magari a quei tempi era normale che ragionasse o facesse determinate dichiarazioni visto che era nuovo nel mondo del calcio. Adesso non è lo è più a distanza di 10 anni. Mi dispiace per tutta Cosenza che meriterebbe qualcos’altro».

«A Cosenza – spiega Fiore – purtroppo si vive solo del risultato. Finora c’è stata una serie di situazioni favorevoli come riforma dei campionati, vittoria dei play-off partendo dal settimo posto, la salvezza clamorosa del primo anno, la riammissione dell’anno scorso. Bisognava capire che non si può sempre e solo costruire sulle disgrazie altrui ma sarebbe necessario cercare di portare in alto i rossoblù per meriti propri». Continua a leggere su cosenzachannel.it