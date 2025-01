VIDEO | Le parole dell’allenatore giallorosso alla vigili della gara in programma domani alle 15. Per quanto riguarda l’infermeria: «Solo Buso starà fuori, a parte Petriccione che è squalificato»

La prima gara del 2025 il Catanzaro la dovrà giocare a Bolzano contro il Sudtirol domani alle 15. Una trasferta lontana e insidiosa dove le Aquile, dall’alto del loro sesto posto, dovranno vedersela contro una squadra che durante questa stagione sta avendo qualche difficoltà, infatti in classifica staziona in penultima posizione.

Alla vigilia l’allenatore giallorosso Fabio Caserta ha dichiarato: «Sarà una partita difficile perché poi arriva dopo la sosta natalizia, quindi la prima partita è sempre complicata perché devi stare attento e devi calarti subito nel campionato e nel ritmo gara, ma non sarà una cosa che vale solo per noi ma per tutte le squadre. Di fronte ci sarà un avversario che ha delle qualità e cercherà di fare il possibile per portare a casa i tre punti e noi dobbiamo essere altrettanto bravi prima di tutto a non sottovalutare nessun tipo di avversario e a prescindere dal sistema di gioco dobbiamo stare molto concentrati su quello che dobbiamo fare soprattutto noi».

L'infermeria si è svuotata e mister Caserta potrà contare su quasi tutti i suoi giocatori: «Buso è l'unico che sta fuori perché ha ancora questo problemino e quindi non bisogna rischiarlo perché poi con una ricaduta sarebbe per noi magari più complicato. Quindi si è allenato a parte ed è l'unico che non sarà della partita. Gli altri? non stanno benissimo alcuni, perché Compagnon è stato con la febbre fino a ieri. Ieri si è allenato con la squadra e qualche problema dal punto di vista influenzale con qualche calciatore ce l'abbiamo. Però ripeto solo Buso starà fuori, a parte Petriccione che è squalificato».

«La differenza noi la dobbiamo fare mettendo da parte il girone d'andata, questo è quello che dobbiamo fare – ha continuato l’allenatore giallorosso -. Mettere da parte quello che è stato fatto di meno buono e cercare di capire che da domani inizia un nuovo campionato. Il girone di ritorno, la serie B soprattutto, ci ha sempre fatto capire che è un campionato diverso dove l'equilibrio ci sarà ancora di più, quindi le partite le vinci sui dettagli, sui particolari. Noi dobbiamo essere bravi a curare i dettagli particolari perché ci sono vari momenti durante le partite, in tutte le partite, dove ci sarà da soffrire».

La conferenza stampa di Caserta