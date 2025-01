Un primo tempo vivacissimo tra Sudtirol e Catanzaro dove si verificano le situazioni più importanti del match valido per il secondo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B. Le Aquile passano subito in vantaggio con Bonini al 3’ ma dopo pochi minuti Pyyhtia riporta il risultato in equilibrio. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco però capitan Iemmello spara alto il rigore concesso ai giallorossi che sarebbe valso il 2 a 1. Nella ripresa sono i padroni di casa a fare meglio, ma nel finale D’Alessandro ha tra i piedi la palla che sarebbe valsa la partita però spreca. Sudtirol-Catanzaro termina 1 a 1.

Primo tempo

Il Catanzaro parte alla grandissima e al quarto minuto di gioco va in gol. Al 3’ Pontisso batte un calcio d’angolo a rientrare dalla sinistra, la traiettoria è insidiosa e mette in difficoltà la difesa del Sudtirol, sul secondo palo Bonini combatte con un difensore avversario e trova il tapin vincente nei pressi della linea di porta.

Ma i padroni di casa non ci stanno e all’8’ pareggiano. Pyyhtia riceve da Rover dalla destra e calcia da dentro l’area, Pigliacelli si distende ma viene beffato da una deviazione decisiva di Scognamillo. Sudtirol 1, Catanzaro 1.

I padroni di casa, dopo lo scossone iniziale, sembrano averne di più e al 18’ Rover entra in area e prova la conclusione rasoterra, la palla però lambisce il palo e si perde sul fondo.

La partita prosegue senza particolari emozioni fino al minuto 38’ quando Rover, migliore in campo del primo tempo per i padroni di casa, impatta due volte contro il muro della difesa giallorossa.

Poi al 41’ il Catanzaro risponde. Situm trova Brignola in area che controlla, si gira e conclude a incrociare verso il palo più lontano ma la palla esce fuori di pochissimo.

L’arbitro concede due minuti di recupero e proprio all’ultimo secondo disponibile, Iemmello viene colpito in area. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty. Dopo un check al Var sul dischetto si presenta proprio il capitano giallorosso che però spara alto e il primo tempo di Sudtirol-Catanzaro termina 1 a 1.

Secondo tempo

Il primo squillo della ripresa è dei padroni di casa. Al 48’ Pyyhtia combina bene con Odogwu e ci prova da dentro l’area chiamando in causa Pigliacelli.

Il Catanzaro replica al 54’ con Pittarello che sul filo del fuorigioco riesce a liberarsi, salta Poluzzi, ma poi si defila e viene chiuso dalla difesa biancorossa. Resta però il dubbio offside.

A metà secondo tempo è il Sudtirol ad avere le occasioni migliori. Al 71’ Zedadka si accentra dalla sinistra e carica il destro a giro, ma Pigliacelli e riesce negargli il gol.

Tre minuti dopo Zedadka serve Praszelik in area che ci prova da posizione defilata ma anche in questo caso l’estremo difensore giallorosso Pigliacelli salva i suoi.

Nel finale di match tanti contrasti a centrocampo e poche occasioni da entrambe le parti. Al 90+3 però, sugli sviluppi di un fallo laterale nei pressi dell’area di rigore dei padroni di casa, dopo una serie di batti e ribatti, l’esterno giallorosso D’Alessandro, da solo in area, ha tra i piedi la palla del potenziale 2 a 1 ma svirgola clamorosamente e spara alto.

Non c’è più tempo Sudtirol-Catanzaro termina 1 a 1.

Il tabellino

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st Giorgini), Pietrangeli, Veselj; Molina (48’ st Davi S.), Praszelik, Martini (15’ st Belardinelli), Pyyhtia (41’ st Mallamo), Zedadka; Odogwu, Rover (41’ st Crespi). A disp.: Lamanna, Adamonis, Cagnano, Davi F., Kurtic, Kofler. All.: Castori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Brignola (11’ st D’Alessandro), Pompetti, Pontisso (31’ st Compagnon, 49’ st Seck), Pagano (11’ st Coulibaly), Situm; Iemmello, Pittarello. A disp.: Dini, Brighenti, Ceresoli, Cassandro, Maiolo, Koutsoupias, La Mantia, Biasci. All.: Caserta.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Assistenti arbitrali: Di Giacino e Fontano.

Quarto uomo: Sfira.

Var: Gualtieri. Avar: Maresca.

AMMONITI: Pontisso (C), Pittarello (C), El Kaouakibi (S), Brignola (C), Crespi (S), Coulibaly (C).