Il mese di fuoco è iniziato. Sei partite in meno in 20 giorni giorni. Poi si tireranno le somme ed in Superlega si volerà ai play off scudetto. Lì dove vuole piazzare la bandierina la Tonno Callipo Vibo che in queste settimane si gioca gran parte della stagione. L’obiettivo minimo è mantenere l’ottava piazza in classifica. Posizione che permetterebbe ai giallorossi di disputare l’appendice di campionato. Posto che Coscione e compagni, tuttavia, proveranno a migliorare, ed ecco l’obiettivo massimo sottolineato in rosso sul calendario all’interno dello spogliatoio vibonese.

Monza è distante. Superare Monza però è difficile, considerato il gap di 7 punti che separa la Callipo dai meneghini, ma non impossibile. Un passo alla volta. E poi rivedrà. Si parte domenica contro Padova, la squadra più incontrata quest’anno tra campionato e coppa. A guardare i precedenti non ci sarebbe partita. A guardare le ultime gara dei veneti non ci sarebbe partita. Ma mai fidarsi dalle apparenze in Superlega. Lo sa bene la Callipo che ha approfittato della pausa di coppa per rifiatare, rifare il pieno di energie e oliare ancora meglio i meccanismi tra i vari reparti.

Il nuovo che avanza. Coach Kantor ha un'arma in più il giovanissimo Francesco Corrado schiacciatore classe 97’. Solo l’ultimo talento in ordine di tempo ad esordire in massima serie con la maglia della Callipo.

