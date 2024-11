La Callipo Vibo strappa la qualificazione al trofeo tricolore contro Ravenna. I giallorossi devono solo difendere l’ottava piazza

Che rabbia. Che grinta. Che carattere. La Callipo Vibo asfalta Ravenna e mette in tasca aritmeticamente la qualificazione in coppa Italia. Il primo obiettivo stagionale è in cassaforte. Spettacolare il match del PalaValentia tra calabresi e romagnoli. Vibo avanti di due lunghezze, trascinati da un ritrovato Michalovic al posto di uno spento Rejlek. Diciannove i punti realizzati dall’opposto slovacco, premiato come Mvp della partita. Fondamentale, l’apporto, sotto rete, anche del martello brasiliano Thiago Alves buttato nella mischia a partita in corso e decisivo nei momenti cruciali della sfida. Partita chiusa? Neanche per sogno. Ravenna non molla e con una sontuosa prestazione a muro (18 i block di squadra) riapre il match nel terzo parziale facendo sudare fino all’ultimo i tonni giallorossi nel quarto set. Quando l’opposto ospite Grodzanov spara out il possibile pallone del 27 pari, l’occhio elettronico conferma quanto visto in presa diretta e la Callipo esulta. Ora non resta che difendere l’ottava piazza nell’ultimo turno del girone d’andata.

Alessio Bompasso