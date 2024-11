A suonare la carica il centrale di Palmi e l’opposto Michalovic. Mercoledì serve una vittoria per allungare la serie

Tutto rimandato al return match. Al PalaValentia. Mercoledì. Quando in Calabria sbarcherà la corazzata Civitanova. La formazione imbattibile dell’ex Blengini che ci ha messo poco più di un’ora per sbarazzarsi della Tonno Callipo e mettere in tasca gara 1 dei play off contro i giallorossi.

O si vince o si è fuori. Troppo forte la Lube davanti al suo pubblico. Troppo molle Vibo bloccata dalle bordate marchigiane. Pesantissima l’assenza di “Batou” Geiler in posto 4. Una casella fondamentale nello scacchiere di coach Kantor che il tecnico giallorosso proverà a recuperare per la sfida di mercoledì. Quando la Callipo sarà chiamata ad allungare la serie con un successo. Altrimenti sarà “game over” sui play off.

Rocco Barone: “Si potevamo fare qualcosa in più, c’è rammarico perché stasera non abbiamo dimostrato di poter giocare una buona pallavolo. Non è una questione di appagamento, ci manca un giocatore importante come Geiler, ma non dev’essere un alibi. Mercoledì sarà durissima, ma contiamo di fare una prestazione diversa. Dovremo avere un altro tipo di reazione perché oggi siamo stati timidi e poco reattivi e ci prepariamo per mercoledì perché dovremo giocare una battaglia”.

Peter Michalovic: “Civitanova ha meritato di vincere, hanno battuto bene e Sokolov ha giocato una gran partita. Nei primi due set non siamo riusciti ad esprimerci al meglio ed è giusto che l’allenatore abbia provato qualche cambio nel terzo set. Ora ci proviamo mercoledì davanti al nostro pubblico in un palazzetto caldo. Dobbiamo migliorare la nostra battuta e la nostra ricezione”.

Alessio Bompasso