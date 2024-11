Sotto due volte la squadra di coach Valentini recupera e nel quinto e decisivo set vince una gara fondamentale per la permanenza, tuttavia, ancora da conquistare

Un’altra maratona. Un’altra gara tiratissima. Un altro tie-break. Al Pala Florio di Bari succede di tutto e di più, ma al termine di quasi due ore e mezzo di gioco, la Tonno Callipo Vibo Valentia porta a casa una vittoria pesantissima nel giorno di Santo Stefano. Eppure l’avvio dei giallorossi non aveva convinto. Tanto che per i padroni di casa guidati dall’ex Di Pinto è un gioco da ragazzi mettere in tasca il primo set.

Poi la riscossa calabrese e la battaglia punto a punto tra due squadre che non si risparmiano. La partita vive tra grandi giocate ed errori banali su ambedue i fronti. La Tonno Callipo pareggia i conti nel secondo parziale, va ancora sotto nel terzo per poi recuperare nuovamente nel quarto.

Partita finita? Macchè. Serve il quinto e decisivo set per decretare la squadra vincente. Alla fine esulta Vibo ora a -1 dalla quota salvezza.