Romagnoli e laziali recuperano lo svantaggio e agganciano in classifica la Callipo dopo il ko con Verona. Decisivi i due scontri diretti. Prima però c’è Sora

Anche Verona strappa via l’intera posta in palio dal PalaValentia ed in casa della Tonno Callipo suona l’allarme play off. Finali scudetto a rischio dopo il doppio kappaò con Piacenza prima e veneti poi, ed un ultimo turno che ha premiato Ravenna e Latina ormai addosso a Vibo in classifica.

Vittoria netta. 0-3 al PalaValentia contro un Verona agguerrito come non mai. Partita lottata solo nel terzo set quando la Callipo riesce ad annullare ben cinque palle match prima di capitolare sotto i colpi di Kovacevic e compagni. Contratta e stanca la formazione di coach Kantor che paga a caro prezzo la gara di giovedì sera contro Piacenza.

Decisivi gli scontri diretti. Vibo Valentia si giocherà, quindi, tutto negli scontri diretti con Ravenna e Latina nelle ultime due giornate di campionato. Prima però c’è il match di Sora che potrebbe sparigliare le carte.

