L'atleta sangiovannese del Taekwondo in Fiore conquista la medaglia d'oro battendo in finale Francesco Formiglio (Kim Yu Sin). Splendido argento per Franca Cotrone nella categoria Master 3 -57 kg. Entusiasti i maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico che conquistano il terzo posto di società

Salvatore Mazza è campione italiano di taekwondo nella categoria Master 3 -80 kg. L'atleta sangiovannese della Taekwondo in Fiore ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Italiani Cinture Rosse e Master che si sono svolti ieri e oggi al Palamare Valter Vicentini di Caorle in provincia di Venezia.

Il 46enne atleta florense ha battuto in finale Francesco Formiglio (Kim Yu Sin). Sul gradino più basso del podio si è piazzato Maurizio Giovanni Di Costanzo (Moo Duk Kwan Ischia). Il team florense, guidato dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, ha completato una due giorni straordinaria con la medaglia di argento nella categoria Master 3 -57kg con Franca Cotrone. L'atleta crotonese ha perso in finale con Irene Castaldo (Pst Academy). Al terzo posto si è piazzata Laura Nicolini dell'Asd Lanterna Taekwondo.

Taekwondo in Fiore terza società d'Italia nella categoria Master

Una due giorni da incorniciare quella di Caorle per la Taekwondo in Fiore che conquista uno straordinario terzo posto finale nella classifica a squadre al Palamare Valter Vicentini. Il titolo italiano Cinture Rose e Master 2024 è stato conquistato dalla PST Academy che ha preceduto nella classifica finale il Centro Taekwondo Team Belviso, quarta l'Asd Bek San Taekwondo Bari.

Mancina: «Un'emozione unica che ripaga i nostri atleti degli enormi sacrifici»

«Un'emozione unica che ripaga i nostri atleti degli enormi sacrifici». Il maestro della Taekwondo in Fiore e tecnico della federazione regionale Zeno Mancina racconta così la due giorni di Caorle mentre con tutto il gruppo e in viaggio per raggiungere l'aeroporto di Venezia per tornare in Calabria. «Vincere un titolo Master non è cosa da tutti i giorni. Parliamo di atleti che lavorano e nonostante tutto sudano per raggiungere questi grandi traguardi. I risultati di Salvatore e Franca li ripagano dei lori grandi sacrifici, sono felicissimo per loro e per tutto il nostro team che ha chiuso al terzo posto una due giorni straordinaria».