L'atleta di Sellia Marina, tra i favoriti della vigilia, è stato sconfitto dal campione olimpico in carica Khramtsov. Ora si torna al lavoro per le Olimpiadi di Parigi 2024

Simone Alessio non riesce a confermarsi campione d'Europa di taekwondo nella kermesse in corso di svolgimento alla Fiera di Belgrado in Serbia. L'atleta ventiquattrenne di Sellia Marina, numero uno del ranking mondiale nei -80 kg e tra i favoriti principali favoriti alla vigilia, è stato sconfitto ai quarti di finale dal formidabile russo campione olimpico in carica Maksim Khramtsov per 2-0 (4-4, 7-4) dopo aver regolato agli ottavi in due round il greco Ioannis Papadopulos con i parziali di 3-3 e 8-0. Una delusione per il taekwondoka calabrese che ora tornerà al lavoro per l'atteso appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella terza giornata dell'edizione in terra serba sconfitti anche Antonio Falco, nella categoria -68 kg, che si è fermato agli ottavi contro il britannico Bradly Sinden per 2-0 (9-8, 13-1) dopo aver superato al debutto l’azero Yashar Mammadli in due riprese (8-7, 4-2). Eliminate al primo turno invece Sofia Zampetti nei -46 kg contro la bosniaca Dzejla Makas (15-5, 11-14, 17-9) e Natalia D’Angelo nei -67 kg con la britannica Chloe Roberts (3-0, 9-13, 6-4).

«Quando perdiamo è essenziale esaminare i nostri errori e impegnarci a correggerli. Il resto non ha importanza! I veri campioni lo sanno bene», ha detto il presidente federale Angelo Cito. Oggi, nell'ultima giornata di competizione, l'Italia sarà presente in gara con quattro atleti: Angelo Mangione (-74kg), Mattia Molin (+87kg), Giada Al Halwani (-57kg) e Luna De Matteo (-62kg).