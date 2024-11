Gli atleti calabresi saranno impegnati al Foro Italico nel weekend del 2 e giugno per portare in alto il nome della nostra regione. Ecco tutti i selezionati

Tutto pronto per l'Olympic Dream Cup al Foro Italico di Roma previsti per il prossimo weekend del 2 e 3 giugno. L'attesa competizione per squadre regionali richiamerà nella Città Eterna gli atleti delle categorie Cadetti maschili, Cadetti femminili, Senior femminili, Junior maschili, Junior femminili, Senior maschili.

I commissari tecnici calabresi Ciro Giordano, Francesco Laface, Zeno Mancina, Giovanni Scarfone e Jessica Talarico hanno diramato la lista degli atleti calabresi.

Squadra senior

Antonio Cartozzolo, Biagio Cariati, Davide Critelli (capitano maschile), Marco Caliò, Marcus Campbell, Valeria Cutripi (capitano femminile), Iulia Harabagiu, Carvelli Gaia, Gaia Corigliano.

Squadra junior

Antonio Vergallo, Giuseppe Grenci, Francesco Carlone, Davide Cardamone, Matteo Santella, Niccolò Mancuso, Adrea Davì, Giovanni Paolo Scalisi, Roberto Tornello, Pierpaolo Torcia, Domenico Paravati, Alessandro Perri, Immacolata Pipieri, Martina Levato, Serena Daniele, Gaia Tripodi, Carol Maria Fumante, Chiara Ursino

Squadra cadetti

Amine Boukhriss, Luigi De Furia, Samuele Matacera, Saverio Rosi, Antonio Marchese, Gabriele Torcia, Tommaso Schimmenti, Salvatore Nigro, Alessio Mirijello, Simone Chiaravalloti, Andrea Sestito, Carmine Spadafora, Giuseppe Giacobbe, Paolo Talarico, Maurizio Falcone, Sofia Mazza, Ilaria Nicoletti, Giada Squillace, Ginevra Costabile, Lorena Loria, Alessia Cavigliano, Sara Candalice, Sofia Mangiacasale, Rosa Bonifiglio