Taekwondo e San Giovanni in Fiore storia di un grande amore e successi. Può essere racchiuso in queste poche parole il grande risultato ottenuto da Ilaria Nicoletti, giovanissima atleta della Taekwondo in Fiore che ha conquistato per la quarta volta il titolo di campionessa italiana nella categoria cadetti a Roma.

Nel taekwondo la calabrese Ilaria Nicoletti continua a stupire. L'atleta di San Giovanni in Fiore ha conquistato per la quarta volta il titolo italiano nella categoria Cadetti.

L’atleta, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, porta a nove il bottino personale di medaglie in tre anni. Una vittoria che chiude un “ciclo” per la ragazzina terribile che ora approderà in categoria superiore Numeri importanti che confermano la crescita della giovanissima atleta di San Giovanni in Fiore.

L'esplosione di gioia per la conquista della quarta medaglia d'oro di Ilaria Nicoletti a Roma travolge tutti e tutto. Un successo della giovanissima atleta della Taekwondo in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, che ha travolto tutto e tutti. Il gesto dell'orango a dimostare la forza, e anche a voler stigmatizzare alcuni atteggiamenti del team avversario. Una gioia immensa che coinvolto l'inter team calabrese guidato da una Nicoletti che non ha nessuna voglia... di fermarsi. (F.O.)

Ma la Nicoletti non è sola. Straordinari sono i risultati ottenuti da Lorena Loria, campionessa Italiana cadetti -47 e Bronzo agli Europei per club 2024, in Nazionale agli Europei cadetti 2024, ora a caccia di medaglie nella -49 Junior. Biagio Cariati, più volte premiato sul podio Nazionale nelle categorie Cadetti, Junior, Senior e Campione Italiano 2021 Junior -45 kg, stesso anno della sua partecipazione agli Europei junior. Decine gli atleti che hanno conquistato podi Nazionali; tra cui Salvatore Mazza, Campione Italiano Master 2024 -80 kg. Allenamento e sudore per una società che brilla nel panorama nazionale e regionale.